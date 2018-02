Cruz Azul necesita una victoria para prenderse en el Torneo Clausura de la Liga MX. El rival que le tocará este sábado (6:00 p.m. EN VIVO ONLINE por Televisa) en la octava fecha del campeonato es el Puebla.

La Máquina, que ha perdido dos de sus últimos tres partidos y llega al encuentro tras igualar 2-2 con Monterrey, tiene siete puntos y se coloca en el puesto 15.

"Estoy satisfecho de cómo funcionó y reaccionó el equipo", dijo el técnico Pedro Caixinha, quien tomó las riendas de Cruz Azul en este torneo en busca de conseguir el primer título del club desde 1997.

"Hace tres años que no estaba en México, no he estado todos los partidos aquí (en Monterrey) pero hoy has mirado a un Cruz Azul que ha hecho un partido al nivel de los mejores que han venido aquí".

Puebla ha perdido tres encuentros como visitante en este torneo, pero se ha hecho fuerte en casa y con 12 puntos se coloca en el quinto peldaño de la clasificación que es comandada por el invicto América, que tiene 15 puntos.