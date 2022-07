Cruz Azul vs. San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 del Torneo Apertura de Liga MX , este martes 26 de julio desde las 9:05 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) , ESPN Mexico y ViX+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En San Luis Potosí, Cruz Azul y Atlético San Luis, dos equipos urgidos de triunfos, se verán las caras. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs. San Luis?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:05 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 10:05 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:05 p.m.

España: 4:05 a.m. (miércoles 27 de julio)

Cruz Azul vs. San Luis: canales del partido y cómo ver por TV

El Cruz Azul vs. San Luis será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez y será transmitido para México, por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico. En Sudamérica la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es ViX+.

Cruz Azul vs. San Luis: así llegan los equipos

La ‘Máquina’ parece no funcionar desde hace tres jornadas. La victoria (3-2) a domicilio sobre Tigres, en su estreno, generó el entusiasmo de los hinchas, pero las reciente presentaciones han dejado serias dudas en el conjunto azul.

Derrotas ante Pachuca y Atlas, y el empate frente a Puebla, hacen que la situación en Cruz Azul no sea de las mejores. En la tabla, el elenco cementero es décimo, con cuatro puntos.

El nuevo desafío de Cruz Azul se da en medio de la posible partida del delantero Santiago Giménez al Feyenoord, de la Eredivisie. “Es una posibilidad que se está manejando”, comentó el entrenador Diego Aguirre al respecto.

Atlético San Luis, por su parte, también tiene cuatro unidades, pero es duodécimo por el tema de la diferencia de goles. El cuadro rojiblanco, hasta el momento, registra un triunfo a costa de Chivas, dos caídas a manos de León y Monterrey y una igualdad ante Mazatlán.

La última vez que Cruz Azul y San Luis se enfrentaron fue el 24 de abril pasado, por el Torneo Clausura. Aquel día, el conjunto sanluisino se impuso por 1-0, con gol de Ricardo Chávez.

Cruz Azul vs. San Luis: probables alineaciones

San Luis: Barovero, Juárez, García, León, Chávez, Dourado, Sanabria, Waller, Güemez, Murillo y Hernández. DT: André Jardine.

Cruz Azul: Jurado, Escobar, Mayorga, Abram, Rodríguez, Lira, Romero, Rodríguez, Rotondi, Antuna y Giménez. DT: Diego Aguirre.