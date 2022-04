Cruz Azul vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 16 del Torneo Clausura de Liga MX, este domingo 24 de abril desde las 5:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, ESPN Mexico, TUDN En Vivo, Blim TV, TUDN y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras meterse entre los cuatro primeros de la tabla, Cruz Azul buscará mantenerse en esa zona cuando reciba a Atlético San Luis, que lucha por un boleto para la reclasificación a la liguilla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs. Atlético San Luis?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (lunes 25 de abril)

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: canales del partido y cómo ver por TV

El Cruz Azul vs. Atlético San Luis será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Azteca y será transmitido para México, por ESPN Mexico, TUDN En Vivo, Blim TV, TUDN y Star+ (Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver DirecTV Sports, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN App, TUDN USA, Univision, Univision NOW, TUDN.com.

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: así llegan los equipos

En medio de los cuestionamientos y los rumores de que serían los últimos días del peruano Juan Reynoso al mando de la ‘Máquina Cementera’, el equipo derrotó (1-0) a domicilio a Querétaro, llegó a los veinticuatro puntos y alcanzó el cuarto casillero, que le daría un cupo directo para la liguilla por el título.

Para confirmar que ese resultado no fue casualidad, el cuadro azul deberá imponerse a Atlético San Luis en casa, con el apoyo de su gente, en la que será su penúltima presentación en la fase regular del certamen.

“Definitivamente no estamos en nuestra mejor expresión futbolística, pero el equipo compite y sabe ganar en los momentos importantes”, analizó Reynoso en rueda de prensa, después superar a los ‘Gallos Blancos’ en La Corregidora.

Al frente estará Atlético San Luis, que venció 2-0 a Pumas en su reciente presentación liguera y que ocupa la décima posición, con veinte unidades.

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: últimos 10 enfrentamientos

Atlético San Luis 0-0 Cruz Azul | 2021 | Liga MX

Cruz Azul 3-2 Atlético San Luis | 2021 | Liga MX

Atlético San Luis 1-3 Cruz Azul | 2020 | Liga MX

Atlético San Luis 2-1 Cruz Azul | 2020 | Liga MX

Cruz Azul 3-1 Atlético San Luis | 2019 | Liga MX

Cruz Azul 2-1 Atlético San Luis | 2013 | Liga MX

Atlético San Luis 1-2 Cruz Azul | 2012 | Liga MX

Cruz Azul 3-1 Atlético San Luis | 2012 | Liga MX

Atlético San Luis 1-1 Cruz Azul | 2011 | Liga MX

Atlético San Luis 0-0 Cruz Azul | 2011 | Liga MX

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: probables alineaciones

Cruz Azul: Sebastián Jurado, Manuel Mayorga, Julio Domínguez, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Erik Lira, Ángel Romero, Christian Tabó, José Rivero, Rafael Baca y Uriel Antuna. DT: Juan Reynoso

Atlético San Luis: Marcelo Barovero, Unai Bilbao, Jair Díaz, Luis León, Ricardo Chávez, Andrés Iniestra, Juan Sanabria, Rubens Sambueza, Javier Güemez, Germán Berterame y Jhon Murillo. DT: André Jardine.