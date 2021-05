A horas de poder definir su destino en la Liga MX. Cruz Azul jugará ante Santos Laguna por la vuelta de la final de Torneo Guard1anes 2021. Juan Reynoso buscará romper esquemas y quitar la sequía de 24 años del ‘Cementero’. En declaraciones a la prensa, el entrenador peruano se animó a expresar su sentir previo al cotejo.

El entrenador de Cruz Azul aseguró que no tiene miedo de los ‘fantasmas’ de las ‘Cruzazuleadas’, por el contrario llegan con actitud positiva al partido de vuelta: “Lo tomamos como parte del folklore. Todo termina siendo anecdótico. Uno intenta responder con la mayor tranquilidad posible, sin ser ofensivo. Nosotros llegamos bien, estamos tranquilos. Lo de los fantasmas que mal por ellos. Lo que nos ha funcionado es hacer y no solo decir. Los chicos han demostrado su calidad y su jerarquía”.

La ‘Máquina Cementera’ derrotó a Santos Laguna por un gol en el partido de ida. El gol lo anotó Luis Romo a los 71′ a través de un remate con la derecha desde el centro del área. Ahora, buscará otro resultado positivo, pero, en el Estadio Azteca. Reynoso está seguro de que la racha de más de 23 años sin campeonar no será un problema para su plantilla.

Show Player

“La verdad lo mediático del entorno no me condiciona, solo pienso en el juego, de neutralizar a Santos y poder resolver todo, nosotros pensamos en los 90 minutos y después de eso veremos, por ahora no pienso en lo individual para nada”, agregó Reynoso respecto al miedo que puede existir.

Juan Reynoso fue jugador del Cruz Azul, además llevó la banda de capitán y consiguió el torneo junto al ‘Cementero’. Por tal motivo, fue consultado sobre qué plantel es mejor: el actual o el que consiguió el título en 1997. “Es difícil solo es futbol, hoy algunos de los que jugamos en el 97 no hubiéramos jugando mañana, el jugador es más atleta, voy a terminar siendo político, con el jugador me quedo con el del 97 y con el técnico con el de ahora, es difícil compararlos”, concluyó el peruano.

El entrenador de Cruz Azul se encuentra exclusivamente concentrado en el partido contra Santos Laguna: “Vamos a jugar el partido. Solo pensamos en el hoy. Lo que venga después ya se resolverá”.