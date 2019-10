Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO EN DIRECTO se verán las caras hoy sábado 26 de octubre, por la jornada 15 del Torneo Apertura de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Universitario de Nuevo León, desde las 9:05 p.m. (hora peruana), y será transmitido por TUDN, TUDN En Vivo, Afizzionados y Canal 5 Televisa.

-LA PREVIA-

Tigres y Cruz Azul se verán las caras y buscarán una victoria, en el caso de los ‘Felinos’, para afianzarse en la zona de clasificación a la liguilla final por el título, mientras que la ‘Máquina Cementera’, para acercarse a ese objetivo.

Cruz Azul vs. Tigres: horarios del partido

México - 9:05 p.m.

Ecuador - 9:05 p.m.

Perú - 9:05 p.m.

Colombia - 9:05 p.m.

Venezuela: 10:05 p.m.

Bolivia - 10:05 p.m.

Paraguay - 10:05 p.m.

Argentina - 11:05 p.m.

Chile - 11:05 p.m

Uruguay - 11:05 p.m.

España - 4:05 a.m. (domingo 27 de octubre)

Tigres está en el quinto lugar con 23 puntos, 5 menos que el líder Necaxa. El conjunto universitario llegará motivado al juego ante Cruz Azul, gracias a sus tres victorias consecutivas recientes: frente a Monterrey, Santos Laguna y Veracruz.

"Todavía no tenemos el boleto de Liguilla, no podemos confiarnos, si entendemos que somos el ultimo campeón y el objetivo es repetir, ser protagonista siempre, aceptamos esa responsabilidad, cuando no se logra parece todo un desastre", anticipó el arquero de Tigres, Nahuel Guzmán.

Para el choque con Cruz Azul, Tigres podría presentar dos modificaciones respecto al juego anterior ante los 'Tiburones Rojos'. Juan Sánchez dejaría su lugar a Carlos Salcedo, mientras que Eduardo Vargas sería reemplazado por Enner Valencia.

Cruz Azul marcha en el decimocuarto casillero con 16 unidades, producto de tres triunfos, siete empates y cuatro derrotas. El conjunto capitalino está a cinco de la barrera de 21, puntaje que tiene el octavo Tijuana.

"Todos nos estamos jugando el puesto en cada partido, nadie está seguro, ni yo, y hay que ver quién puede continuar en el siguiente torneo", aseguró en la previa el entrenador de Cruz Azul, Robert Siboldi,

Cruz Azul vs. Tigres: ¿dónde se ubica el estadio?