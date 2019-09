Cruz Azul vs. Veracruz EN VIVO y EN DIRECTO vía Tv Azteca: juegan por la Liga MX

Cruz Azul buscará regresar a la senda del triunfo en el Apertura 2019 de la Liga MX este viernes, cuando visite a Veracruz por la novena jornada del certamen azteca, en el debut del uruguayo Dande Siboldi como flamante estratega de los Cementeros.

El encuentro se disputará desde las 9:00 de la noche (hora peruana) en el estadio Luis 'Pirata' Fuente. La transmisión de las acciones estará a cargo de Tv Azteca para los residentes en México.

Cruz Azul vs. Veracruz | Horarios del partido:

21:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

22:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

23:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

03:00 horas del sábado - Reino Unido

04:00 horas del sábado - España, Italia, Francia, Alemania

La Máquina le dio las gracias al portugués Pedro Caixinha y empezará un nuevo proyecto ante unos lastimados Tiburones Rojos, que también tienen nuevo técnico, Enrique López Zarza.

Finalizar el certamen en los primeros cuatro lugares es uno de los objetivos que la directiva de Cruz Azul ha planteado a Siboldi.

"Me pidieron que termine entre los cuatro primeros lugares, que mejoremos mucho en integración y comunicación. Hay un gran plantel y eso facilita mucho el objetivo, reconoció el DT de 53 años, quien toma al equipo en el undécimo lugar del Apertura con 10 puntos tras dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Cruz Azul no es campeón liguero en México desde el Invierno 1997 cuando ganó su octavo título. Desde entonces ha disputado seis finales que ha perdido ante Pachuca (Invierno 1999), Santos Laguna (Clausura 2008), Toluca (Apertura 2008), Monterrey (Apertura 2009) y América (Clausura 2013 y Apertura 2018).

La misión de Siboldi será revertir esa seguía. "No hace falta que me pidan el título, hace 22 años que el Cruz Azul no puede conseguir un título de Liga, no es necesario que me lo pidan, es tácito", agregó el entrenador charrúa en su presentación.

Cruz Azul vs. Veracruz | Mapa del estadio:

Cruz Azul vs. Veracruz | Minuto a minuto