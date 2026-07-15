La contundente victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó elogios por el resultado, sino también un profundo análisis táctico de Thierry Henry. El histórico delantero francés y exfigura del Barcelona explicó en Fox Sports, durante una mesa de debate junto a Zlatan Ibrahimović y Alexi Lalas, por qué la Roja fue ampliamente superior y anuló por completo a los dirigidos por Didier Deschamps.

Para Henry, el encuentro evidenció una diferencia futbolística marcada entre ambos equipos. “Francia fue una decepción y España fue infinitamente superior en cada sector del campo”, afirmó el exatacante de 48 años, quien destacó la capacidad del conjunto español para controlar el juego desde la posesión y obligar a su rival a correr detrás del balón durante gran parte del compromiso.

El campeón del mundo con Francia en 1998 explicó que conoce muy bien ese estilo porque lo sufrió en carne propia. “Yo lo he experimentado como jugador contra España, y también como entrenador. Lo he experimentado también con el Barcelona”, señaló. Además, describió el funcionamiento colectivo del equipo español: “Tienes que entender que el balón se mueve. Todo el mundo necesita quedarse en su posición. Confía en tus compañeros, deja el balón volar... Movimientos. Nadie queda en la misma posición... Suena sencillo, ¿verdad? 2-0 en una semifinal de un Mundial”.

Finalmente, Henry atribuyó ese dominio al trabajo formativo que caracteriza al fútbol español desde las categorías menores. “Saben lo que tienen que hacer desde que tienen 9 años”, concluyó, resaltando que la identidad de juego de la Roja es fruto de años de preparación. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y reforzaron la imagen de una selección que llega a la final como una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo.

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