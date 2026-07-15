Por Kenyi Peña Andrade

La contundente victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó elogios por el resultado, sino también un profundo análisis táctico de Thierry Henry. El histórico delantero francés y exfigura del Barcelona explicó en Fox Sports, durante una mesa de debate junto a Zlatan Ibrahimović y Alexi Lalas, por qué la Roja fue ampliamente superior y anuló por completo a los dirigidos por Didier Deschamps.