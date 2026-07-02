La clasificación de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que fue más allá del resultado. Al finalizar el encuentro frente a República Democrática del Congo, Jude Bellingham protagonizó un emotivo momento que rápidamente captó la atención de quienes se encontraban en la zona mixta.

Mientras la mayoría de sus compañeros abandonaba el área de entrevistas, el volante decidió detenerse para conversar con los medios. Fue entonces cuando escuchó que un periodista venezolano, quien se desplazaba en silla de ruedas, lo llamaba desde un costado. Sin dudarlo, el inglés cambió de dirección, se acercó para atenderlo y le dedicó unos segundos de conversación.

Durante ese breve encuentro, el mediocampista quiso enviar un mensaje que trascendió el ámbito deportivo. “Enviando mucho ánimo y amor a todos en Venezuela”, expresó Bellingham, unas palabras que fueron recibidas con emoción y que rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales por el valor humano del gesto.

Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país.



Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR — Маnu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026

La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados tras la victoria inglesa por 2-1, un triunfo que aseguró su presencia en la siguiente ronda del torneo. Ahora, con el boleto a los octavos en el bolsillo, Inglaterra pondrá la mira en su próximo desafío frente a México, aunque el noble gesto de Bellingham ya quedó como una de las imágenes más recordadas de la jornada.

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