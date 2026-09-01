El Barcelona hizo oficial este martes el fichaje de Gabriel Jesus, uno de los movimientos que el conjunto azulgrana concretó en los últimos días de la ventana estival de fichajes. El delantero brasileño llega procedente del Arsenal y firma un contrato por tres temporadas.

El atacante de 29 años queda vinculado con la entidad catalana hasta el 30 de junio de 2029, después de que las negociaciones entre ambos clubes llegaran a un acuerdo definitivo.

Gabriel Jesus llega al Barcelona hasta 2029

El Barcelona desembolsará alrededor de 10 millones de euros más variables por el delantero brasileño, quien se convierte en una nueva alternativa para la posición de ‘9’.

Las primeras informaciones señalaban que Gabriel Jesus firmaría por dos temporadas, hasta 2028, con una tercera campaña opcional. Sin embargo, el acuerdo finalmente contempla tres años fijos de contrato, según informó el propio club catalán.

El brasileño aterriza en el Camp Nou después de su etapa en el Arsenal, donde había llegado procedente del Manchester City. Ahora afrontará un nuevo desafío en LaLiga defendiendo la camiseta azulgrana.

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