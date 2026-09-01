Gabriel Jesus llega al Barcelona: el contrato que lo vincula con el club hasta 2029. Foto: Barcelona
Gabriel Jesus llega al Barcelona: el contrato que lo vincula con el club hasta 2029. Foto: Barcelona
Por Redacción EC

El Barcelona hizo oficial este martes el fichaje de Gabriel Jesus, uno de los movimientos que el conjunto azulgrana concretó en los últimos días de la ventana estival de fichajes. El delantero brasileño llega procedente del Arsenal y firma un contrato por tres temporadas.

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