La gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate —casa de Universitario de Deportes— en Lima, Perú. Ambos equipos brasileños llegarán a la capital peruana para entrenar: Palmeiras en el estadio de Alianza Lima, y Flamengo en la Videna de San Luis, en una antesala de pronóstico reservado.

El horario confirmado para el partido es a las 4:00 p.m. hora de Perú. Para otras regiones del continente, la hora varía: por ejemplo, en Brasil y Argentina comenzará a las 6:00 p.m. Además, la transmisión estará disponible por la señal de ESPN y —en varios países— vía streaming por Disney+.

La definición llega tras una dramática clasificación de Palmeiras, que logró remontar una desventaja en semifinales: luego de perder 3-0 en la ida ante Liga de Quito, el “Verdao” ganó 4-0 en la revancha y avanzó al duelo decisivo. Tanto Palmeiras como Flamengo buscan su cuarto título continental —una hazaña que solo uno podrá alcanzar este sábado.

Este enfrentamiento representa algo más que una final: es una batalla entre dos gigantes del fútbol sudamericano, con planteles valiosos, historia de éxito, y la posibilidad de consagrarse como el mejor club de América en 2025. Lima se convierte una vez más en epicentro continental, con un escenario dispuesto para el espectáculo, pasiones a flor de piel, y la promesa de una final imperdible.