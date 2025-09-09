Cuándo juega Bolivia el repechaje al Mundial 2026 y contra quién se enfrenta La Verde

Bolivia logró la tan ansiada clasificación al repechaje del Mundial 2026. La Verde logró vencer a Brasil en El Alto y quedó séptima en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol. De esta manera, se encuentran a un paso de participar en la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje, Mundial 2026 y cómo se juega?

Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026 entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del 2026, según el calendario FIFA. Recordemos que, los estadios de Monterrey y Guadalajara fueron los elegidos para ser sede. Aquí se jugarán cuatro partidos en total, donde las emociones estarán garantizadas de principio a fin.

Bolivia accedió al repechaje del Mundial 2026, luego de quedar séptima en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol. / AIZAR RALDES

Es importante resaltar que, para el Mundial 2026, el formato del repechaje cambió. Ahora, serán seis las selecciones participantes en el repechaje, las cuales estarán divididas en dos llaves de tres equipos cada uno.

¿Contra quién juega Bolivia el repechaje al Mundial 2026?

Bolivia deberá de esperar para conocer a su rival. Por el momento, Nueva Caledonia es la única selección clasificada al repechaje. Las demás selecciones clasificadas al repechaje saldrá del ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia), el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para la Concacaf (Norteamérica), que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda.