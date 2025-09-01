Ya clasificado para el Mundial de Norteamérica de 2026, Brasil recibirá a Chile en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y luego tendrá que visitar a Bolivia en El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Ancelotti lidia con una serie de ausencias: Matheus Cunha es el cuarto jugador de su lista inicial anunciada el lunes dado de baja por lesión, tras Joelinton (Newcastle United), Alex Sandro (Flamengo) y Vanderson (AS Mónaco).

Por otro lado, la eliminada selección chilena buscará salvar el honor en los partidos clasificatorios ante Brasil y Uruguay sin ningún jugador de la llamada generación dorada, luego ver la nómina para los dos últimos duelos de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026.

Por primera vez en casi dos décadas, Chile jugará sin ilustres veteranos como el delantero Alexis Sánchez, el mediocampista Arturo Vidal o el defensa Gary Medel, artífices de los dos únicos títulos de La Roja: las Copas América de 2015 y 2016.

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

El partido de Chile vs. Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Maracaná.

