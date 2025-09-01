La selección paraguaya enfrentará a Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Con la ausencia por lesión de cuatro titulares, incluido el estelar Julio Enciso, Paraguay arrancó este lunes sus preparativos para enfrentar a Ecuador el jueves en Asunción, un partido en el que puede sellar su esperado regreso a un Mundial de fútbol tras 16 años de ausencia.

El entrenador Gustavo Alfaro condujo el primer entrenamiento en el que destacaron las ausencias del defensa Fabián Balbuena, el volante Mathías Villasanti y de los delanteros Isidro Pitta y “La Joya” Enciso, gran perla paraguaya.

Los cuatro no formaron parte de la lista de 27 convocados revelada la víspera por el orientador argentino debido a que sufren diversas molestias físicas.

La práctica vespertina, con la asistencia de casi todo el plantel, se realizó en medio de una pertinaz lluvia en el centro de entrenamiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en Ypané, cerca de Asunción.

¿Cuándo juega Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

El partido de Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Más Monumental.

