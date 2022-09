Nacional y Peñarol van a paralizar a todo el país este fin de semana. Los históricos clubes volverán a cruzar sus caminos en un emocionante partido válido por la cuarta jornada del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2022. El choque del certamen doméstico está pactado para las 3:30 de la tarde (hora en Uruguay).

El ‘Bolso’ llega motivado después de golear 0-3 a Montevideo City Torque en pasado fin de semana. De su lado, el ‘Carbonero’ apenas igualó 1-1 en casa contra Danubio. Así, el conjunto que lidera Pablo Repetto se ubica en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos, tres menos que el líder River Plate (15). Mientras que los de Leonardo Ramos son séptimos con ocho unidades.

¿CUÁNDO JUEGAN NACIONAL VS. PEÑAROL?

El partido Nacional vs. Peñarol está programado para este domingo 4 de septiembre desde el estadio Gran Parque Central. En la antesala se conoció que el coloso ubicado en Montevideo recibirá a los hinchas albos y a los del carbonero.

¿DÓNDE VER NACIONAL VS. PEÑAROL?

El clásico entre Nacional y Peñarol será transmitido en Uruguay en la señal de cable de VTV Plus y en el servicio de streaming de Star Plus. Del mismo modo, el resto de los países de Sudamérica podrá ver el juego en Star Plus.

HISTORIAL NACIONAL VS. PEÑAROL EN 2022

En lo que va del 2022, Nacional y Peñarol ya se cruzaron en tres ocasiones y el balance es favorable para el cuadro mirasol con dos victorias y una igualdad.