La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen tan inesperada como memorable. Tras vencer por 3-2 a México en un vibrante duelo disputado en el estadio Azteca, Harry Kane compareció ante las cámaras de la BBC prácticamente sin voz, consecuencia de una celebración que terminó siendo tan intensa como el propio partido.

El capitán inglés, autor de otra actuación decisiva, sorprendió durante la entrevista al responder con evidente dificultad. “Se me fue la voz, pero voy a estar bien”, confesó entre sonrisas al micrófono de la cadena británica. La escena no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde miles de aficionados reaccionaron al estado del goleador, que apenas podía completar sus respuestas.

Aun así, Kane encontró fuerzas para resumir una noche que calificó de inolvidable. “Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la manera de ganar. Solo he estado cantando, no puedo hablar mucho. La ocasión, el equipo, todo en nuestra contra, pero encontramos la forma”, declaró a la BBC. También se refirió al penal que le sancionaron durante el encuentro y defendió su acción: “Creo que llegué primero al balón, pero fue uno de esos días. El árbitro pitó mucho en nuestra contra. Al final no importó, así que estoy contento”.

One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :) pic.twitter.com/twk8bhP2YK — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

La celebración no terminó con el pitazo final. Una vez consumada la clasificación, los futbolistas ingleses se acercaron a una de las tribunas del estadio Azteca para festejar junto a los miles de aficionados británicos presentes. En un ambiente cargado de emoción, jugadores e hinchas entonaron juntos “Wonderwall”, el emblemático tema de Oasis, convirtiendo el recinto mexicano en un escenario de comunión futbolera. Con la voz completamente quebrada por los cánticos, Kane resumió aquel momento con una frase que reflejó el sentir de todo el equipo: “Fue increíble, un apoyo alucinante. Me dejan sin palabras”.

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