Por Kenyi Peña Andrade

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen tan inesperada como memorable. Tras vencer por 3-2 a México en un vibrante duelo disputado en el estadio Azteca, Harry Kane compareció ante las cámaras de la BBC prácticamente sin voz, consecuencia de una celebración que terminó siendo tan intensa como el propio partido.