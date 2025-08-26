Hace casi una semana, el partido entre Independiente y U. de Chile, disputado en el estadio Libertadores de América por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo.
La feroz pelea entre hinchas de Independiente y la U de Chile, dejó 19 heridos, dos de las cuales fueron internados en grave estado, y más de cien detenidos, que fueron liberados 2 días después.
La U.de Chile presentó este lunes una denuncia ante la justicia argentina por los actos de violencia que sufrieron sus hinchas el miércoles, en un partido frente a Independiente en Buenos Aires por la Copa Sudamericana.
“La justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley”, informó el cuadro chileno en un comunicado, donde dio cuenta de la reunión de su presidente, Michael Clark, con el fiscal que investiga el caso, Mariano Zitto.
Según la Conmebol, la seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente. El operativo ha sido cuestionado por diversas voces, incluida la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que denunció un “inaceptable linchamiento de chilenos”.
¿Cuándo sale la resolución oficial del caso Independiente vs. U de Chile por Copa Sudamericana?
La Conmebol se encuentra analizando las eventuales sanciones contra Independiente y U. de Chile. La resolución oficial del caso por los graves incidentes en la Copa Sudamericana, tiene para hacerse oficial hasta el 3 de septiembre, cuando la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL haya evaluado todos los informes y descargos presentados.
