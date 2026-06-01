El Mundial 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. Por primera vez, la Copa del Mundo se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y una enorme cantidad de ciudades sede. Pero junto con la expectativa también aparece una pregunta inevitable para miles de hinchas: ¿cuánto dinero se necesita para viajar al Mundial?

La respuesta depende de muchos factores. No es lo mismo asistir a un solo partido de fase de grupos que seguir a una selección durante todo el torneo. Tampoco cuesta igual hospedarse en Nueva York que en Ciudad de México o Toronto. Sin embargo, las estimaciones actuales apuntan a que un viaje al Mundial 2026 podría costar entre 3,000 y más de 23,000 dólares por persona.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

1. Precio de las entradas al Mundial 2026

Para los partidos de fase de grupos, los boletos oficiales podrían ir desde 70 hasta 400 dólares en categorías generales. Sin embargo, en plataformas de reventa autorizada o paquetes turísticos, los precios podrían elevarse rápidamente entre 1,500 y 2,000 dólares por partido, especialmente si juega una selección popular o si el encuentro se realiza en ciudades de alta demanda.

La final del Mundial 2026, que se jugará en Nueva York/Nueva Jersey, apunta a romper récords históricos. Algunas experiencias premium ya superan los 10,000 dólares y en reventa podrían pasar los 20,000 dólares por ticket.

Nueva York lanzó un sorteo especial de entradas económicas para el Mundial 2026. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

2. Vuelos para el Mundial 2026

Desde Sudamérica, un vuelo hacia Estados Unidos, México o Canadá puede costar entre 800 y 2,500 dólares. Los boletos más baratos suelen encontrarse reservando con varios meses de anticipación y evitando fechas cercanas al debut de las selecciones más populares.

Otro punto importante serán los vuelos internos. Debido a las largas distancias entre sedes, muchos aficionados necesitarán moverse constantemente dentro de Norteamérica. Un vuelo entre ciudades sede puede costar entre 100 y 600 dólares, dependiendo de la ruta y la demanda.

3. ¿Cuánto cuesta hospedarse?

Una habitación estándar en hoteles de cadena o departamentos tipo Airbnb puede costar alrededor de 150 dólares por noche si se reserva lejos de los estadios o en zonas menos turísticas.

Pero si el alojamiento está cerca de los estadios o en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Toronto, los precios pueden dispararse entre 450 y más de 3,000 dólares por noche durante los días de partido.

Hinchas de todo el mundo llegarán para apoyar a su selección. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

4. Comida, transporte y más

En Ciudad de México, un turista puede gastar aproximadamente 44 dólares diarios entre comida y transporte. En Toronto, el promedio sube a 66 dólares, mientras que en Nueva York puede superar los 100 dólares por día fácilmente.

Moverse dentro de las ciudades sede también será clave. Algunas tienen sistemas de transporte eficientes, pero otras obligarán a usar taxis, aplicaciones de movilidad o incluso alquilar vehículos.

Presupuesto estimado para viajar al Mundial 2026

Viaje básico y económico

Entradas oficiales de fase de grupos

Hospedaje económico

Pocos traslados internos

Comidas austeras

Costo aproximado: Entre 3,000 y 4,500 dólares por persona.

Viaje intermedio

2 o 3 partidos

Hoteles cómodos

Algunos vuelos internos

Posible compra de entradas en reventa moderada

Costo aproximado: Entre 6,000 y 9,000 dólares.

Experiencia premium o de lujo

Hoteles cinco estrellas

Entradas para rondas finales

Hospitality VIP

Múltiples sedes

Posible asistencia a la final

Costo aproximado: Entre 15,000 y más de 25,000 dólares.

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