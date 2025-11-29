Premio millonario: conoce cuánto ganó Flamengo tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores

Flamengo no solo levantó la Copa Libertadores nuevamente en Lima tal como sucedió hace seis años en el Estadio Monumental de Lima. Y con ese logró se aseguró una bolsa millonaria en el tema económico. En total, el ‘Mengao’ acumuló la suma de 33.2 millones de dólares, una cifra que resume la magnitud de su campaña desde la fase de grupos hasta la final que se disputó este 29 de noviembre en Perú.

El título de Flamengo llegó tras vencer 1-0 a Palmeiras, con un gol de cabeza de Danilo a los 67 minutos, en una final disputada en el Estadio Monumental de Lima, escenario que volvió a teñirse de rojo y negro en una tarde histórica para los hinchas del ‘Mengao’ que no solo celebraron en Ate sino en casi todo Lima

El recorrido económico para Flamengo empezó con los 3 millones de dólares que entrega Conmebol por participar en la fase de grupos, más tres victorias que añadieron 990 mil dólares adicionales. En los mata-mata o partidos de ida y vuelta, la cuenta siguió creciendo: 1,25 millones por avanzar a octavos, 1,7 millones por los cuartos y 2,3 millones por alcanzar la semifinal.

El gran salto económico, como siempre, llegó en la final: el título le dio a Flamengo 24 millones de dólares, el premio más alto del fútbol de clubes en Sudamérica. Sumado todo, el campeón de América cierra su participación con un botín que supera los 33 millones, confirmando una vez más que su dominio deportivo también es una fuerza económica en la región.