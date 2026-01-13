Xabi Alonso dejó de ser entrenador del Real Madrid este lunes, en una decisión que cierra de manera abrupta un proyecto que apenas había comenzado a tomar forma. El técnico vasco, que llegó al club blanco el último verano con la etiqueta de apuesta a mediano plazo, se va antes de cumplir su primera temporada completa, en un contexto marcado por la presión de los resultados y la exigencia permanente que impone el banquillo merengue.

El exvolante firmó un contrato por tres temporadas tras su salida del Bayer Leverkusen, operación que, según el medio alemán Kicker, le costó al Real Madrid entre 12 y 15 millones de euros. La dirigencia apostó por su perfil joven, su identidad futbolística y el impacto que había generado en la Bundesliga, convencida de que podía liderar una nueva etapa en el club.

En lo contractual, Xabi Alonso había acordado percibir entre 7 y 9 millones de euros por temporada, cifras acordes al estatus del cargo y al respaldo inicial que recibió desde la cúpula dirigencial. Sin embargo, su destitución anticipada modificó de manera sustancial el escenario económico tras su salida del club.

Según informó la cadena Cope, el contrato incluía una cláusula específica que contemplaba un cese durante el primer año. De activarse esa condición, como finalmente ocurrió, el Real Madrid solo estaba obligado a abonar el salario correspondiente a la primera temporada, y no la totalidad de los tres años firmados.

De este modo, el entrenador vasco recibirá una compensación que oscila entre los siete y nueve millones de euros, muy lejos de los más de 20 millones que habría percibido en caso de una rescisión sin cláusulas. Un detalle contractual que reduce el impacto financiero de la decisión para el club blanco.

La salida de Xabi Alonso confirma, una vez más, que en el Real Madrid los proyectos rara vez sobreviven al corto plazo cuando los resultados no acompañan. Mientras el club ya piensa en su próximo entrenador, el vasco se despide dejando una experiencia breve, intensa y marcada por la presión de uno de los banquillos más exigentes del fútbol mundial.