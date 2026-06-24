La decoración es albiceleste y los deseos mundialistas. Lionel Messi celebra hoy un cumpleaños que se repite a menudo, concentrado con su selección y pidiendo tener una copa –y no para brindar– en sus manos al final del torneo.

Es lo que debe estar pensando hoy en Kansas, y aunque asegura que pide salud para sus seres queridos, al momento de soplar las velas, recordará la imagen de la Copa en sus manos.

“No puedo pedir más nada, gracias a Dios me regaló todo a nivel deportivo. Lo único que puedo pedir es salud para mí y para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca y poder seguir disfrutando estos momentos y poder estar con este grupo que hace muchos años le viene regalando alegrías a la gente”, aseguró hace unos días, tras sus goles ante Austria.

Leo Messi ha celebrado cinco cumpleaños jugando mundiales –el del 2022 se disputó en noviembre–. Ha pasado siete jugando Copa América, otro en un Mundial Sub 20 y el del año pasado en el Mundial de Clubes. Y los disfruta igual, porque la felicidad para él es darle a un balón y compartir una sonrisa con su familia.

Hoy cumple 39, que el mundo también lo celebre.

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