39 años. Leo la pasa en la concentración de Kansas (Estados Unidos) y lo hace como goleador del torneo con cinco tantos. El sábado enfrentan a Jordania en el cierre de la fase de grupos. (Foto: AFA)
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Lionel Messi
  • 39 años. Leo la pasa en la concentración de Kansas (Estados Unidos) y lo hace como goleador del torneo con cinco tantos. El sábado enfrentan a Jordania en el cierre de la fase de grupos. (Foto: AFA)
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    39 años. Leo la pasa en la concentración de Kansas (Estados Unidos) y lo hace como goleador del torneo con cinco tantos. El sábado enfrentan a Jordania en el cierre de la fase de grupos. (Foto: AFA)

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    39 años. Leo la pasa en la concentración de Kansas (Estados Unidos) y lo hace como goleador del torneo con cinco tantos. El sábado enfrentan a Jordania en el cierre de la fase de grupos. (Foto: AFA)

  • 19 años. Debutó el 16 de junio del 2006 con gol ante Serbia y Montenegro en Gelsenkirchen (Alemania). (Foto: AFP)
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    19 años. Debutó el 16 de junio del 2006 con gol ante Serbia y Montenegro en Gelsenkirchen (Alemania). (Foto: AFP)

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    19 años. Debutó el 16 de junio del 2006 con gol ante Serbia y Montenegro en Gelsenkirchen (Alemania). (Foto: AFP)

  • El 24 de junio del 2006 celebró junto al cocinero de la selección Diego Iacovone y con Riquelme. (Foto: AFA)
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    El 24 de junio del 2006 celebró junto al cocinero de la selección Diego Iacovone y con Riquelme. (Foto: AFA)

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    El 24 de junio del 2006 celebró junto al cocinero de la selección Diego Iacovone y con Riquelme. (Foto: AFA)

  • El 24 de junio ingresó en los últimos minutos ante México, por los octavos, pero no anotó. (Foto: AFP)
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    El 24 de junio ingresó en los últimos minutos ante México, por los octavos, pero no anotó. (Foto: AFP)

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    El 24 de junio ingresó en los últimos minutos ante México, por los octavos, pero no anotó. (Foto: AFP)

  • 23 años. En el 2010, en Pretoria (Sudáfrica), Maradona les dio el día libre a sus jugadores y Leo celebró con su familia. (Foto: AFP)
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    23 años. En el 2010, en Pretoria (Sudáfrica), Maradona les dio el día libre a sus jugadores y Leo celebró con su familia. (Foto: AFP)

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    23 años. En el 2010, en Pretoria (Sudáfrica), Maradona les dio el día libre a sus jugadores y Leo celebró con su familia. (Foto: AFP)

  • Muchos hinchas le mostraron su cariño a Messi en la lejana Sudáfrica. (Foto: AFP)
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    Muchos hinchas le mostraron su cariño a Messi en la lejana Sudáfrica. (Foto: AFP)

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    Muchos hinchas le mostraron su cariño a Messi en la lejana Sudáfrica. (Foto: AFP)

  • 27 años. En el 2014 la pasó en Belo Horizonte. Nuevamente junto al cocinero Iacovone. (Foto: IG Lavezzi)
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    27 años. En el 2014 la pasó en Belo Horizonte. Nuevamente junto al cocinero Iacovone. (Foto: IG Lavezzi)

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    27 años. En el 2014 la pasó en Belo Horizonte. Nuevamente junto al cocinero Iacovone. (Foto: IG Lavezzi)

  • La torta de cumpleaños que le regalaron en el hotel donde concentraban. (Foto: Facebook Leo Messi)
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    La torta de cumpleaños que le regalaron en el hotel donde concentraban. (Foto: Facebook Leo Messi)

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    La torta de cumpleaños que le regalaron en el hotel donde concentraban. (Foto: Facebook Leo Messi)

  • 31 años. En el 2018, en Rusia, en medio de una mala relación, recibió el saludo de su entrenador Sampaoli. (Foto: AFP)
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    31 años. En el 2018, en Rusia, en medio de una mala relación, recibió el saludo de su entrenador Sampaoli. (Foto: AFP)

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    31 años. En el 2018, en Rusia, en medio de una mala relación, recibió el saludo de su entrenador Sampaoli. (Foto: AFP)

  • También se celebraron los cumpleaños de Messi, la chef Antonia y el sparring Nehuén Pérez. (Foto: AFA)
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    También se celebraron los cumpleaños de Messi, la chef Antonia y el sparring Nehuén Pérez. (Foto: AFA)

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    También se celebraron los cumpleaños de Messi, la chef Antonia y el sparring Nehuén Pérez. (Foto: AFA)

  • Messi con su torta por sus 31 años. (Foto: AFA)
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    Messi con su torta por sus 31 años. (Foto: AFA)

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    Messi con su torta por sus 31 años. (Foto: AFA)

  • 35 años. El 2022 celebró en casa, con su familia, ya que el Mundial de Qatar se disputó en noviembre de ese año. En escena con su esposa Antonella. (Foto: Facebook Leo Messi)
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    35 años. El 2022 celebró en casa, con su familia, ya que el Mundial de Qatar se disputó en noviembre de ese año. En escena con su esposa Antonella. (Foto: Facebook Leo Messi)

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    35 años. El 2022 celebró en casa, con su familia, ya que el Mundial de Qatar se disputó en noviembre de ese año. En escena con su esposa Antonella. (Foto: Facebook Leo Messi)

Por Christian Cruz Valdivia

La decoración es albiceleste y los deseos mundialistas. Lionel Messi celebra hoy un cumpleaños que se repite a menudo, concentrado con su selección y pidiendo tener una copa –y no para brindar– en sus manos al final del torneo.

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