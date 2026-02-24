Se confirma la primera ausencia del Mundial 2026: Dick Advocaat renunció como técnico de Curazao y no dirigirá en la Copa del Mundo a menos de cuatro meses para el inicio. El entrenador neerlandés decidió dar un paso al costado debido a problemas de salud de su hija.

“Siempre dije que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Pero eso no cambia el hecho de que extrañaré mucho a Curazao, a la gente de allí y a mis colegas”, expresó Advocaat en un comunicado.

El técnico neerlandés era el elegido para comandar al país caribeño en su primera aventura mundialista. Según el fixture, Curazao debuta el 14 de junio ante Alemania, tetracampeona del mundo, en Houston.

“Considero que clasificar al país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los directivos que creyeron en nosotros”, sostuvo el DT.

Dick Advocaat hizo historia al clasificar al Mundial 2026 con Curazao. (Foto: Getty Images)

Curazao ya tiene nuevo DT

De acuerdo a la información de la federación de ese país, Fred Rutten fue nombrado su sucesor. El nuevo DT dirigió anteriormente a FC Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord y Schalke.

Esta será la primera vez de Curazao en la máxima fiesta del fútbol. El país cariño acudirá como la nación con menor población que jamá se haya clasificado al Mundial, pues tiene un territorio autónomo de aproximadamente 156 mil habitantes.

Curazao integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

