Dick Advocaat decidió renunciar a su cargo por temas familiares, pero Curazao ya tiene a su reemplazante. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Se confirma la primera ausencia del Mundial 2026: Dick Advocaat renunció como técnico de Curazao y no dirigirá en la Copa del Mundo a menos de cuatro meses para el inicio. El entrenador neerlandés decidió dar un paso al costado debido a problemas de salud de su hija.

