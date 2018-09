Danés Nicklas Bendtner, acusado de romperle la mandíbula a un taxista

El 'chico malo' del fútbol danés, Nicklas Bendtner, fue acusado de haber agredido a un taxista en Copenhague, publicó la prensa local. El conductor se encuentra con la mandíbula rota.

"Me vi implicado en un episodio muy desafortunado y muy incómodo", dijo en una conferencia de prensa en Trondheim (Noruega).

"Me disculpo ante el Rosenborg y sus aficinados por lo que ha pasado. Me disculpo por no haber podido esquivar esta situación, aunque yo intenté evitarla", añadió.

El atacante, que juega en el Rosenborg noruego, declaró ante la policía por haber golpeado a un conductor de taxi en la noche del sábado al domingo. El incidente está siendo investigado.

(Foto: AP)

En Instagram, la novia del jugador le defendió, afirmando que había actuado para protegerla, una versión que rebate la compañía de taxis.

"Se enviaron todos los elementos materiales a la policía, incluyendo la grabación de vídeo del taxi. Por lo que he sido informado, no se corresponde a su relato", explicó el lunes el portavoz de la compañía de taxis, Rasmus Krochi, al tabloide Ekstra Bladet.

Bendtner, quien jugó en el pasado en la Juventus y el Arsenal, ha sido noticia en ocasiones por problemas fuera de los terrenos de juego. En 2013 había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que fue condenado a una multa y una suspensión del permiso de dos años.

El Rosenborg indicó que iba a examinar "con tranquilidad lo que había pasado, para evaluar cómo debe reaccionar el club".

Según la prensa local, el atacante perdió cuatro contratos con patrocinadores tras este incidente.

Bendtner, de 30 años, se perdió por lesión el Mundial de Rusia-2018, donde Dinamarca llegó a octavos de final.

Todavía convaleciente, no fue convocado para el duelo de Dinamarca contra Gales (2-0), el domingo en la Liga de Naciones de la UEFA.

(AFP)

LEE TAMBIÉN...