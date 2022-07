Dani Alves culminó una nueva etapa como futbolista de Barcelona, el lateral derecho había vuelto al club catalán a la mitad del 2021, sin embargo, no tuvo la continuidad necesaria para renovar un año más de contrato y tuvo que marcharse del club sin ningún título obtenido.

Luego de su repentina salida, el brasileño conversó con el diario británico, The Guardian, y explicó un poco lo que vivió en la última temporada con Barcelona.

“Este club ha pecado en los últimos años. Al Barsa no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barsa hiciera las cosas de otra manera”, expresó.

“Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas”, agregó.

Posteriormente, agradeció a Xavi y Laporta por haberlo llevado de nuevo al club catalán. “No hablo de mí porque mi situación era otro escenario distinto. Estoy eternamente agradecido a Xavi y a Laporta por haberme traído de vuelta”

“No me fui triste. Me fui contento de haber vuelto a Barcelona, un momento con el que había soñado durante cinco años. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, aseveró.

Finalmente, confirmó que el Barcelona debe mejorar en algunos aspectos. “El Barsa necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera”.