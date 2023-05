Dani Alves continúa en la prisión de Brians 2, en Barcelona, debido a la denuncia que existe en su contra por presunta agresión sexual contra una joven de 23 de años en la discoteca Sutton de la misma ciudad en diciembre del año pasado. El brasileño está tras las rejas desde enero mientras su proceso sigue su curso.

Ahora, el futbolista vuelve a ser noticia porque un compañero suyo en el centro penitenciario habló con el medio español Telecinco y reveló que la situación que vive el ex Pumas UNAM fue muy dura de llevar.

“Él está ahí perdido y todo el mundo ‘¡ay, el Alves!’, ‘¡ay, el Alves!’. También hay gente maleducada y en el comedor cuando todo el mundo está comiendo y pegan al cristal. ‘¡Tú, mari***! ¡Violador!’”, comenzó diciendo el recluso, quien además agregó que los “presos que no tienen piedad” con el brasileño.

Además, esta persona contó que Dani Alves abandona muy pocas veces el módulo y que lo hace cuando se producen partidos contra otros reclusos. Luego, normalmente se queda todo el día sentando en frente de un televisor. “Está más delgado, está más demacrado. Se le ve triste a ratos”, dijo el compañero del futbolista en cuanto a su apariencia.

Periodistas informan frente a la prisión de San Esteve Sesrovires, a 40 km de Barcelona, ​​donde está encarcelado el futbolista brasileño Dani Alves, el 21 de febrero de 2023. - El exdefensor del Barcelona Dani Alves permanecerá en prisión preventiva a la espera de su juicio por presunta violación. considerada de alto riesgo de fuga, ha decidido hoy la Audiencia Provincial de Barcelona. (Foto de Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO

Eso sí, también mencionó que Dani Alves no tiene privilegios especiales en la cárcel. Come lo mismo que todos los reos y no cuenta con guardia personal dentro de la prisión española.