Dani Alves, exfutbolista de 42 años, sorprendió al mundo del fútbol luego de adquirir el Sao Joao de Ver, que milita en la tercera dividión de Portugal. El brasileño, además, quiere dejar atrás su retiro y volver como jugador y propietario de su club.

De acuerdo a ESPN, Alves está considerando firmar un contrato de jugador por seis meses (enero–junio 2026) para volver a jugar profesionalmente y cerrar su carrera en el campo.

Como se sabe, el ex Barcelona lleva casi tres años sin jugar desde enero de 2023, cuando fue liberado de su último club (Pumas UNAM de México) tras un proceso legal.

Alves ha sido uno de los jugadores más laureados de la historia, con múltiples títulos de liga, Champions League y otros trofeos.

Tras enfrentar un proceso judicial en España, su sentencia fue anulada por un tribunal en marzo de 2025, lo que le permitió quedar absuelto legalmente antes de entrar en esta nueva fase de su vida y carrera.