Dani Alves compró el Sporting Clube de Sao Joao de Ver de la Tercera División de Portugal. (Foto: Getty Images)
  • David Beckham es copropietario del Inter Miami desde 2018. Hoy es campeón de la MLS con Lionel Messi. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
  • En 2018, Ronaldo Nazário compró el Valladolid y luego adquirió el Cruzeiro. En 2024 vendrió el club español y hoy es propietario del 90% del cuadro brasileño. (Foto: Agencias)
  • Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, compró al modesto FC Andorra en 2019 y lo llevó desde categorías amateurs hasta el fútbol profesional español. (Foto: Raymond Roig / AFP)
  • Thierry Henry es accionista del Como 1907 de Italia junto a empresarios internacionales. Su equipo logró el ascenso a la Serie A. (Foto: Agencias)
  • Zlatan Ibrahimovic compró una parte del club Hammarby IF de Suecia en 2019, generando gran impacto mediático en su país. (Foto: AFP)
  • Didier Drogba fue jugador y copropietario del Phoenix Rising de la USL en Estados Unidos. (Foto: Getty Images)
  • Kaká fue socio minoritario del club Orlando City de Estados Unidos durante su etapa como jugador y embajador del proyecto. (Foto: AFP)
Redacción EC
Dani Alves, exfutbolista de 42 años, sorprendió al mundo del fútbol luego de adquirir el Sao Joao de Ver, que milita en la tercera dividión de Portugal. El brasileño, además, quiere dejar atrás su retiro y volver como jugador y propietario de su club.

De acuerdo a ESPN, Alves está considerando firmar un contrato de jugador por seis meses (enero–junio 2026) para volver a jugar profesionalmente y cerrar su carrera en el campo.

Como se sabe, el ex Barcelona lleva casi tres años sin jugar desde enero de 2023, cuando fue liberado de su último club (Pumas UNAM de México) tras un proceso legal.

Alves ha sido uno de los jugadores más laureados de la historia, con múltiples títulos de liga, Champions League y otros trofeos.

Tras enfrentar un proceso judicial en España, su sentencia fue anulada por un tribunal en marzo de 2025, lo que le permitió quedar absuelto legalmente antes de entrar en esta nueva fase de su vida y carrera.

