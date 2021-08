Conforme a los criterios de Saber más

A sus 38 años, el brasileño Dani Alves ha escuchado varias veces la misma frase, aunque sea el futbolista con más títulos en la historia (42) y esté apunto de agrandar su leyenda con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Son las mismas palabras que cada fin de semana se lo repiten a Lionel Messi (34) y Cristiano Ronaldo (36). No importa si hace un mes el argentino ganó la Copa América siendo el máximo goleador y asistente, o si el portugués terminó como goleador de la Eurocopa 2021. Sin contar, claro, que los dos ganaron todo lo que disputaron a nivel de clubes.

Una frase que escucha sin tregua LeBron James (36 años), el basquetbolista activo con más anillos en la NBA y ganador de dos preseas doradas en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos. De eso saben el argentino Luis Scola y el español Paul Gasol, ambos de 41, que decidieron retirarse este martes luego de que sus selecciones cayeran en cuartos de final del básquet masculino de Tokio 2020. Pero se mantuvieron vigentes hasta pasar la base cuatro. Ni qué hablar de la brasileña Forminga (43), la futbolista que más mundiales (6) y olimpiadas (6) disputó. Ella no solo escuchaba insultos racistas, también esa expresión.

“Ya estás viejo/a. Debes retirarte”.

Cinco palabras que forman una frase facilista, pero hiriente. Como si el deporte, sea cual fuere, se midiera por la edad y no por la producción. Cinco ejemplos que rompen ese cliché impuesto por algunos que desde su sillón juegan a ser jueces.

En tiempos donde Momiji Nishiya, una niña de 13 años, ganó el oro en skateboard e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Pedri, de 18 años y monedas, cerrará su segunda temporada como futbolista profesional disputando 73 partidos; también hay espacio para los “viejos”. Los que se mantienen en la cima gracias a un trabajo invisible de cuidar su cuerpo durante muchos años y cuando se retiren dejarán un legado.

Pero, ¿qué factores deben combinarse para que deportistas de élite puedan mantenerse al máximo nivel a edades cada vez más avanzadas?

Para Sebastián Morales, preparador físico del club San Martín y autor de dos libros (Fútbol complejo y El microciclo estructurado), el pilar del rendimiento deportivo consta de tres partes fundamentales: entrenamiento, descanso y alimentación balanceada de acuerdo a los objetivos y a las exigencias del deportista .

“Existen deportistas que adoptan una forma de vida coherente a lo que su deporte les demanda; esto quiere decir, ser deportista de élite las 24 horas del día y no solamente durante las horas de entrenamiento. En la mayoría de los deportes, se entrena entorno a las dos o tres horas por día y muchas veces es más importante lo que se haga en las 21 o 22 horas restantes ; lo que implica un descanso de al menos 8 horas, que va a depender de cuánta energía se consuma durante la práctica y una alimentación que ayude a recomponer todo el desgaste que se produjo y así potenciar el organismo en vías de mejorar cada vez más”, nos explica.

Mutaz Essa Barshim y Gianmarco Tamberi acordaron compartir la presea dorada en la disciplina de salto de altura masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Salud mental

Una de las tantas lecciones que nos dejó la pandemia es que la salud mental es la parte más importante para el ser humano . Y el deportista es eso: un ser humano. Pueden parecer máquinas entrenando con tantos aparatos de medición, pero no lo son. Sienten necesidades como usted, estimado lector. También ríen, lloran y se enojan. Se frustran y necesitan ser escuchados en algún momento.

Julio César Peche, psicólogo deportivo con amplia experiencia en el fútbol peruano, asegura que el equilibrio emocional en los deportistas hace que puedan competir en un alto nivel sin importar la edad.

La salud mental, un tema que tomó importancia tras lo sucedido con Simone Biles en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“La salud mental está ligada a los estados emocionales. Una persona que ha logrado superar sus estados emocionales y ha sabido manejar sus niveles de angustia en determinados momentos, tiende a no lesionarse seguido y eso ayuda a que pueda alargar su vida en el deporte”, señala.

El retiro, una palabra que amedrenta a todos los deportistas, dependerá netamente del estado mental del mismo. “El límite lo pondrá el atleta”, afirma Peche. “Detrás del límite está el deseo. El deseo es una energía inasible; es decir, que nunca se satisface. Mientras un futbolista, por ejemplo, no esté satisfecho con su carrera, no parará . Eso también explica los casos de Messi o Cristiano Ronaldo, que han ganado decenas de títulos, pero cada temporada van por más. Tienen esa ambición de agrandar su leyenda, no están satisfechos con lo conseguido hasta el momento”, agrega.

El entrenamiento

Otro aspecto importante para que un deportista pueda tener una vida prolongada en el deporte es, según el preparador físico Sebastian Morales, el entrenamiento de calidad de movimiento y fuerza en gimnasio. “Si se logran ejecutar acciones emergentes de calidad, empleando patrones motores correctos y con músculos fuertes que protejan nuestras articulaciones, los movimientos serán mucho más eficientes, por los que el estrés y el desgaste físico será menor, lo que hará que la vida útil del ser humano deportista se prolongue en el tiempo”, afirma.

Apoyado en su experiencia tras haber realizado un master en alto rendimiento en deportes de equipo en Barcelona, organizado por el FC Barcelona y en donde el director es Francisco Seirul-lo, preparador físico, maestro de Pep Guardiola y creador de la metodología Microciclo Estructurado que utiliza el Barza y también el Staff de entrenadores de técnico español; Morales nos deja un ejemplo de la influencia del estilo de juego del conjunto culé influencia en el éxito de Lionel Messi.

“El estilo de juego del Barza es de posesión. Es una forma de jugar que desgasta menos y que estadísticamente se ha comprobado que al tener menos duelos, el jugador sufre menos de eventos como choques, golpes y demás , porque una de las premisas es encontrar al hombre libre, y si está libre, es más probable que no sufra acciones violentas”, indica. La última lesión de seriedad (si es que así se le puede llamar) de Messi fue en agosto de 2019; estuvo fuera de los campos por 42 días, según Transfermarkt.

“El fútbol necesita de dos tipos de entrenamiento, el coadyuvante que prepara al jugador para la práctica y el optimizado que mejora y potencia al jugador y equipo en el propio juego. El entrenamiento coadyuvante es aquel que se realiza generalmente fuera del campo de juego, en donde el gimnasio cobra un papel protagónico. Un jugador sin una estructura óptima y con músculos fuertes que permitan movimientos de calidad, no puede desarrollarse de forma eficiente en el campo ”, finaliza.

Para el doctor Julio Grados, ex médico de la selección peruana, el tema del puesto dentro del campo de juego -para los futbolistas- también influye. “Hay posiciones en las que estás más expuesto a las lesiones que a la larga determinarán cómo llegarás a tus últimos años. También hay puestos que te exigen más rendimiento físico, como los que juegan como extremos o laterales”, señala. Un claro ejemplo podría ser Cristiano Ronaldo, que en los últimos años pasó de ser un extremo a fijarse como delantero.

Nutrición

Para que Cristiano Ronaldo, a sus 36 años, se mantenga vigente, no solo basta con horas y horas de entrenamiento. La dieta es una parte importante para que el portugués mantenga un cuerpo que parece de robot. “ Siempre come lo mismo: brócoli, pollo y arroz ”, reveló Daouda Peeters, un joven belga que comparte vestuario con él en la Juventus. Lo mismo ocurre con Lionel Messi. El crack argentino tiene una dieta mediterránea que reduce el porcentaje de carnes vacunas y de cerdo.

LeBron James, por su parte, incluyó hace varios años una metódica dieta que le da el combustible necesario a su cuerpo para rendir al máximo. El número 23 de los Lakers inicia su día con una comida rica en proteínas y frutas: su desayuno está compuesto de panqueques de clara de huevo, bayas -las frutas de la familia de los arándanos, fresas y moras- y yogurt descremado.

Durante la conferencia de prensa de la selección de Portugal antes de enfrentar a Hungría por la Eurocopa, el delantero de la Juventus no estuvo cómodo con la presencia de botellas de Coca Cola a su lado. Esta acción ha dejado millonarias pérdidas a la empresa y al torneo europeo.

“ Los deportistas dan una prioridad a micronutrientes y macronutrientes que van a ayudar a evitar lesiones de gravedad . En el caso de los micronutrientes tenemos los minerales de calcio, magnesio y sodio, que participan en la contracción muscular. Los macronutrientes priorizan los carbohidratos, que es la base del rendimiento deportivo y para que el atleta pueda tener un mejor desempeño”, explica Manuel Grados, nutricionista deportivo.

“ La hidratación tiene un papel fundamental en la prevención de lesiones . Mantener hidratado a los deportistas antes, durante y después de realizar actividad física ayudará”, añadió.

Los factores para que un deportista de élite se mantenga en la cima es multidisciplinario. Con una perspectiva general y externa, apoyada con especialistas, se puede conocer el auduo trabajo que hacen para ser atletas de alto rendimiento. A partir de ahora, que sea el propio deportista el que decida cuando decir basta.

