Dani Alves se convirtió en el protagonista de una de las noticias más importantes del mundo deportivo de este viernes. El brasileño fue oficializado como nuevo jugador del Barcelona, club en el que ganó todo lo que pudo, y motivado por ello, compartió una emocionante publicación en su cuenta de Instagram.

“Casi cinco años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme: YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE”, escribió Alves.

En el post, cargado de sentimentalismo, el deportista de 38 años se mostró ilusionado con el nuevo desafío: “Nos vemos pronto donde más me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO. ¡Vuelvo a mi casa!

El post de Dani Alves en Instagram.

La llegada de Alves se concretó con la aprobación del flamante entrenador del Barcelona. La idea es reforzar la banda derecha. Asimismo, la apuesta por el veterano jugador puede prolongarse más allá del 30 de junio del 2022. Desde la interna del club, planean ampliar el vínculo hasta el 2023.

Lo cierto es que el multifuncional deportista tendrá que ponerse en buena forma porque disputó su último partido con Sao Paulo el pasado 26 de agosto, en el empate a dos goles como local frente al Fortaleza por la Copa de Brasil. El último partido de Alves fue en la victoria en casa del seleccionado brasileño por 2-0 ante Perú, el pasado 10 de septiembre por las Eliminatorias al Mundial.

Dani Alves da Silva es, hasta el momento, el futbolista que más títulos ha ganado en la historia del fútbol con 43, cifra que redondeó en agosto pasado tras obtener la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, una de las deudas que tenía su palmarés al que aún le falta la Copa del Mundo.

