Dani Alves explicó por qué Neymar causa envidia: "Es millonario, famoso y guapo"

Si hay un futbolista que conoce muy bien a Neymar es Dani Alves. Compañeros por varias temporadas en Barcelona, además de compartir vestuario en la selección de Brasil, y ahora, en el PSG desde la temporada 2017-18. La amistad es estrecha. Tan es así, que alcanza para que el defensor defienda a su compatriota.

Neymar fue criticado duramente por sus exageradas caídas en el Mundial Rusia 2018. Sobre este tema, Dani Alves resumió todo en envidia. "Tiene todo lo que hoy provoca más envidia en la gente. Es millonario, famoso y guapo", respondió en entrevista al diario 'Folha de Sao Paulo'.

Neymar, alcanzó la cifra de 26 goles en el 2018. (Foto: AFP)

Dani Alves continuó con su defensa al atacante. "No hay manera de aislarse de esas críticas, Neymar es humano y no una máquina. Para mí es como un hijo, más allá de la hermandad que tenemos. Sé todo lo que pasa por su cabeza y es una persona muy inteligente", agregó.

Otro de los temas que Dani Alves tocó fue las discusiones con Edinson Cavani, de la que también fue protagonista Neymar. La situación se hizo evidente al momento de ejecutar penales o tiro libres en el PSG. "Luchamos con Cavani. En ese momento, los egos estaban frente a quienes realmente somos. Hoy, miro la situación y me río", dijo.

"Cavani vino a tratar de tomar la pelota, escondí la pelota, Neymar llegó, tomó la pelota y me fui. En esta secuencia era como si fuéramos niños. En 20 años de su carrera, nunca he peleado con un compañero de equipo. Le dije a 'Edi': "No puedes vivir con esta mala energía, por supuesto que te respeto, has estado aquí por no sé cuánto tiempo, solo vine a ayudar'. Cuando el ego sale, a veces toma el control", relató.