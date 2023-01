Dani Alves, futbolista brasileño, fue detenido este viernes 20 de enero en Barcelona por la Policía de Cataluña (Mossos D’escuadra) por una presunta agresión sexual a una mujer cometida en una discoteca de dicha ciudad a finales del año pasado (30-31 de diciembre).

De acuerdo a información de EFE, la Policía catalana le tomó la declaración al actual jugador de Pumas UNAM de México en la comisaría de Barcelona. Esto a raíz de la denuncia presentada por la mujer que habría sido agredida sexualmente.

Dani Alves fue trasladado ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, que tiene abierta una investigación contra el elemento de la selección de Brasil. Cabe mencionar que este negó haber realizado cualquier tipo de agresión.

“Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, dijo el lateral hace unos días en una entrevista con la televisión española.

De acuerdo a la versión policial, Dani Alves y la denunciante estaban bailando “en actitud muy cariñosa, conversando y riendo”. No obstante, cuando ella va al baño, el futbolista habría ido detrás y apenas unos segundos después salieron juntos y volvieron con el grupo.

¿Qué dice la denuncia?

La mujer manifiesta que Dani Alves le hizo tocamientos por debajo de su ropa interior sin su consentimiento en el antro Sutton de Barcelona. Inmediatamente ella informó de lo sucedido al personal de seguridad del lugar, que avisó a la Policía catalana.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, lo defiende

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, declaró la modelo.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz posan cuando llegan para asistir a la ceremonia The Best FIFA Football Awards, el 23 de octubre de 2017 en Londres (Foto: Glyn Kirk / AFP) / GLYN KIRK

“He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, agregó.