Amargo cierre de Dani Alves en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Pumas, equipo del lateral derecho, quedó sin chances de disputar la Liguilla y este jueves se confirmó que sufre de una lesión. Por causa de ello, el futbolista no viajó con la delegación para afrontar el partido de la fecha 17 ante Juárez.

“El zaguero brasileño no realizó el viaje a Ciudad Juárez para encarar el compromiso ante Bravos por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que aún se encuentra en evaluación por parte del cuerpo médico del club”, detalla la nota oficial difundida a través de los canales de la UNAM.

Si bien los auriazules no aclararon cuánto tiempo necesita Dani Alves para recuperarse, se espera que el golpe no debe ser considerado de gravedad. En ese sentido, las opciones de asistir al Mundial Qatar 2022 para el experimentado marcador siguen intactas, aunque está condicionado a la elección del técnico Tite.

Dani Alves sufrió una lesión, señaló Pumas. (Foto: Twitter)

Dani Alves sueña con la Copa del Mundo

La prensa mexicana, apenas conoció el estado de Dani Alves, especuló con respecto a la eventual participación en el torneo de selecciones que va desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre. Al respecto, el jugador contestó una publicación y dio detalles de lo que pasó durante el ensayo de Pumas.

“No es verdad”, aclaró el ex Barcelona sobre un posible descarte para la Copa del Mundo. “Mi amigo Diogo me pegó una patada en el entreno y por precaución no viajo. Punto”, agregó. En el cierre ironizó con una frase que emplean en su país: “Como hablamos en Brasil; van a comprimir otro”, zanjó.

Dani Alves aclaró cómo sufrió la lesión. (Foto: Twitter)

La campaña de Dani Alves con Pumas

El defensor sudamericano fue el fichaje bomba del primer torneo de la temporada 2022-2023 de la Liga MX. Desde su debut, Dani Alves disputó un total de 12 compromisos con los universitarios (todos de titular) para acumular mil 80 minutos. En esos juegos, el ex Sevilla entregó tres asistencias, pero no anotó goles.