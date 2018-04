Dani Alves no olvida al Barcelona: "Si me llamara, volvería mañana mismo" En una entrevista, Dani Alves habló sobre Barcelona y dejó abierta la posibilidad de regresar. Sin embargo, no olvida cómo salió del club catalán

