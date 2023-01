Dani Alves continúa en prisión a la espera de tener su juicio en Barcelona. El brasileño fue acusado por una joven de 23 años de agresión sexual, supuestamente cometida el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de la ciudad catalana.

El diario ‘La Vanguardia’ informa que la defensa del brasileño, liderada por Cristóbal Martell, presentará un recurso de apelación buscando obtener la libertad provisional del jugador de fútbol.

Este recurso presenta “garantías a los magistrados de que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona el tiempo necesario hasta la celebración del juicio”. El término “garantías” se referiría al uso de una pulsera telemática, la entrega del pasaporte y acudir a firmar diariamente a los juzgados, entre otras cosas.

Mientras espera definir su futuro, Dani Alves se pronunció desde el módulo 13 de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires. De acuerdo al citado medio, el exfutbolista de Pumas UNAM habría dicho lo siguiente: “Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.

Dani Alves sigue adaptándose a estar en la cárcel, donde comparte celda con Coutinho, un ex guardaespaldas de Ronaldinho.