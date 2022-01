Dani Alves no solo es reconocido por su calidad futbolística y títulos logrados en su larga trayectoria deportiva, también es muy querido por su carisma dentro y fuera de los campos de fútbol. El brasileño fue entrevistado en Barca TV, donde dejó sorprendidos a todos.

Dani reconoció que prefiere dejar de ver a su familia por todo un mes que dejar de bailar. “Después los veo, pero no me quites bailar, me quitas la vida”, dijo el defensor, mientras sonreía.

El lateral derecho tuvo un exitoso paso por el Barcelona desde la temporada 2008/2009 hasta 2015/2016. Luego pasó por la Juventus, PSG, Sao Paulo, y finalmente retornó al club azulgrana.

El video fue subido a la cuenta oficial del Barcelona. (Video: BarcaTV)

El motivo de la vuelta de Dani es porque el equipo pasa un mal momento y en el club decidieron darle una nueva oportunidad a un jugador identificado con el club. Ya fue titular en varios partidos.

“Conociendo a Xavi me preocupa más perder un pase. Recuerdo un partido que hizo él que en 90 minutos no falló un pase, se pondrá firme en esta faceta. Veo al equipo bien, con gente joven, pero se pueden hacer mejor las cosas. Esa es la marca del Barça, hacer las cosas de forma diferente pero todos en sintonía. Nosotros ponemos las reglas del balón y a los jóvenes hay que mostrarles que no hay margen de error”, dijo en su presentación en el equipo.

En LaLiga, Barcelona se ubica en el quinto puesto con 35 puntos, a 15 del Real Madrid. Con la eliminación de la Champions League en la fase de grupos, el objetivo es ganar la Europa League.