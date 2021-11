Conforme a los criterios de Saber más

La sonrisa de Dani Alves es la misma siempre. Así salía del campo de Saitama cuando tuvimos ocasión de robarle unas palabras en Tokio 2020. “La vieja escuela nunca muere, siempre va a seguir dando guerra porque conoce los caminos”, nos decía a su salida del campo de juego. Hoy, solo cinco meses después lo comprueba, fichando por el Barcelona a sus 38 años.

Dani Alves es una de las figuras que tuvo el Barcelona en su época dorada, haciendo dupla con Lionel Messi. Eso lo llevó a ganar 23 títulos con la camiseta culé. En su historial total, el lateral brasileño suma 46 trofeos, siendo el jugador con el palmarés más grande en este el fútbol.

Pero la búsqueda de la gloria no queda ahí para Alves. Si bien regresa al Barcelona para potenciar un equipo que busca recuperarse tras la salida de Lionel Messi, en su mente está seguir sumando títulos. “Espero poder alcanzar los 50 títulos antes de retirarme, y espero que esa cifra incluya el Mundial”, declaró tras ganar Tokio 2020.

Además, hace poco se estableció una mini competencia entre Dani Alves y Lionel Messi en la búsqueda de mayores coronas. Leo felicitó a su amigo por el título de los Juegos Olímpicos, pero no se quedó ahí. Su ánimo competitivo lo llevó a retarlo. “Felicito a Dani Alves porque ganó la medalla olímpica, estoy muy cerquita a él y voy a pelear por alcanzarlo y pasarlo”, declaró el argentino en la conferencia de prensa de su salida del Barcelona.

Los amantes del fútbol y el barcelonismo siguen pendientes de la evolución del 'Kun' Agüero. Desde Catalunya Ràdio se ha informado de que la patología que padece el delantero es más grave de lo esperado. Ante los rumores, el delantero respondió en Twitter.

Según el cuadro catalán en la nota de presentación de este viernes, Dani Alves lleva 46 títulos: 23 con el Barza. Otros con Juventus (2), Paris Saint-Germain (6) y en el São Paulo (1), sumando también los de sus inicios en el EC Bahía (3), en el Sevilla (5) y con Brasil (6). Sin embargo, la cifra sería de 47 si se le agrega el Mundial Sub 20 que alcanzó en el 2003 con el Scratch.

Messi alcanza la cifra de 38 campeonatos, el último con Argentina en la Copa América. Se le cuenta esta cantidad gracias a los 35 con el Barcelona, el mencionado con la Albiceleste y el Mundial Sub 20 2005 y los Juegos Olímpicos 2008. Aunque otros registros no citan estos dos últimos torneos por no ser con equipos absolutos.

Clubes/títulos Dani Alves Lionel Messi Barcelona 23 - actualidad 35 Selección 7 (un Mundial Sub 20 y un JJ.OO.) 3 (un Mundial Sub 20 y un JJ.OO.) PSG 6 actualidad Juventus 2 Sao Paulo 1 Sevilla 5 Bahía 3 TOTAL 47 38

Un CULER vuelve a casa. pic.twitter.com/MG0hRa86Z3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 12, 2021

El argentino ahora está en el PSG y tiene en vitrina varios trofeos que puede alcanzar: los tres locales (Liga, Copa y Copa de la Liga más los que esos conllevan como la Supercopa) y los internacionales como la Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Para Dani Alves sumar títulos dependerá de cómo Xavi Hernández logre enrumbar el camino del Barza. En la actual Liga en solo doce fechas han quedado relegados a 11 puntos del líder Real Sociedad. En la Champions son segundos en su grupo, pero no han dado muchas garantías de ser un rival de temer cuando le toque enfrentarse a otros clubes poderosos.

Así, Dani Alves ha marcado el regreso al club donde lo ganó todo y su tarea será vital para corregir el camino y tener al cuadro culé en un lugar entre los mejores de Europa.

MÁS EN DT

La selección peruana venció 3-0 a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Nacional. Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña fueron los autores de los goles blanquirrojos. Revive los mejores momentos del partido.