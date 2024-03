Desolador. A través de sus redes sociales, Daniel Osvaldo publicó un video en donde confiesa que atraviesa un difícil momento en su vida tras ruptura con la periodista Daniela Ballester. En el extenso video se le ve al exgoleador de la selección italiana bastante afectado.

“Es difícil para mí, pero creo que ha llegado el momento porque estoy bastante desesperado y no me va nada bien. Siento la necesidad de decir que llevo un tiempo luchando contra la depresión, lo que me ha llevado a algunas adicciones, al alcohol y a las drogas. Siento que la vida se me va de las manos”, indicó.

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, se sinceró.

El exjugador de Boca Juniors ha vivido muchos episodios polémicos durante su vida, pero este, sin duda, es el más preocupante.