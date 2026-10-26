DAZN EN VIVO es el canal que transmitirá la Ceremonia del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, este lunes 26 de octubre del 2026. La gala del Balón de Oro llega en una nueva edición con grandes figuras nominadas a mejor jugador de la temporada como: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Harry Kane. ¿Cómo ver DAZN EN VIVO en Perú y Sudamérica? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver DAZN.

DAZN EN VIVO GRATIS: ver transmisión de la Ceremonia del Balón de Oro 2026 ONLINE desde el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Ceremonia del Balón de Oro 2026?

Para ver la Ceremonia del Balón de Oro 2026 en DAZN EN VIVO, puedes acceder a la plataforma de streaming desde Perú mediante una suscripción. DAZN permite seguir sus eventos deportivos en vivo desde distintos dispositivos, según la disponibilidad de cada contenido en el país.

¿Cómo ver Ceremonia del Balón de Oro 2026 en televisión de paga o streaming?

DAZN funciona principalmente como una plataforma de streaming y puede utilizarse desde televisores inteligentes, celulares, tablets, computadoras y otros dispositivos compatibles.

En Perú: puedes acceder a DAZN mediante una suscripción disponible para el mercado peruano.

puedes acceder a DAZN mediante una suscripción disponible para el mercado peruano. En otros países: la disponibilidad de la ceremonia y las condiciones de acceso pueden variar según los derechos de transmisión de cada territorio.

¿Dónde ver DAZN ONLINE, Ceremonia del Balón de Oro 2026?

Ver en DAZN: ingresa a la plataforma oficial de DAZN, inicia sesión con tu cuenta y busca la transmisión en vivo de la Ceremonia del Balón de Oro 2026.

ingresa a la plataforma oficial de DAZN, inicia sesión con tu cuenta y busca la transmisión en vivo de la Ceremonia del Balón de Oro 2026. Desde la app de DAZN: también puedes seguir el evento desde la aplicación oficial en dispositivos compatibles. La transmisión estará sujeta a la disponibilidad de los derechos para tu país.