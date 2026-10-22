Pedro Gallese volvió a demostrar su buen pie: la asistencia que desató la goleada del Deportivo Cali. Foto: Instagram
Pedro Gallese volvió a demostrar su buen pie: la asistencia que desató la goleada del Deportivo Cali. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El arquero peruano Pedro Gallese fue una de las figuras del triunfo por 3-0 del Deportivo Cali sobre Llaneros, por la novena jornada del torneo Clausura de la Liga Dimayor de Colombia. El capitán de la selección peruana destacó con atajadas importantes y una asistencia de larga distancia que permitió sellar la goleada de su equipo.

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