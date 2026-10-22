El arquero peruano Pedro Gallese fue una de las figuras del triunfo por 3-0 del Deportivo Cali sobre Llaneros, por la novena jornada del torneo Clausura de la Liga Dimayor de Colombia. El capitán de la selección peruana destacó con atajadas importantes y una asistencia de larga distancia que permitió sellar la goleada de su equipo.

El conjunto caleño comenzó a encaminar la victoria desde los primeros minutos. Johan Martínez abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que Nicolás Benedetti amplió la diferencia a los 22, con lo que el Deportivo Cali logró afrontar el resto del encuentro con mayor tranquilidad.

Durante el partido, Gallese también respondió cuando Llaneros intentó descontar. El guardameta estuvo atento para evitar la caída de su portería en varias ocasiones y contó con algo de fortuna cuando un remate de larga distancia del rival impactó en el travesaño.

La espectacular asistencia de Pedro Gallese para el tercer gol

La jugada más llamativa del encuentro llegó a los 62 minutos. Después de intervenir para controlar el balón, Gallese levantó la mirada y detectó que Andrés Rodríguez se encontraba en una posición favorable en campo contrario.

Sin dudarlo, el portero peruano ejecutó un potente pase de más de 50 metros que dejó al delantero en una situación ideal para atacar. Rodríguez controló el balón con precisión, quedó mano a mano con el guardameta rival y definió con una vaselina para establecer el 3-0 en el estadio Bello Horizonte.

¡QUÉ ASISTENCIA DE PEDRO GALLESE! 🧤🎯 El arquero peruano se luce con una gran asistencia para el gol del #DEPORTIVOCALI , que golea 3-0 a Llaneros, mantiene su valla invicta y, por ahora, es el líder de la Liga Colombiana. https://t.co/iZoV4glwbb — Alonso El Inca (@alonso_inca) October 22, 2026

La acción evidenció la buena técnica con los pies de Gallese, quien no solo cumplió su función bajo los tres palos, sino que también participó directamente en la construcción del tercer tanto del Deportivo Cali.

Deportivo Cali es líder de la Liga Colombiana

La victoria permitió que el equipo de Pedro Gallese alcanzara los 29 puntos y se ubicara, de manera provisional, en el primer lugar de la tabla de posiciones del campeonato colombiano.

Sin embargo, el liderato todavía depende de lo que haga América de Cali, que suma un punto menos y tiene un partido pendiente en esta jornada. Mientras espera ese resultado, el Deportivo Cali celebra una victoria contundente en la que su arquero peruano volvió a ser protagonista.

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