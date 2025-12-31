Giorgian De Arrascaeta fue consagrado como el Rey de América, tras imponerse como el futbolista más votado en la 40ª edición de la tradicional encuesta “América le responde a El País”, que cada temporada distingue al mejor jugador del continente. El mediocampista uruguayo coronó así un año brillante con Flamengo y ratificó su vigencia como uno de los futbolistas más determinantes del fútbol sudamericano.

El volante del Flamengo arrasó en la votación al obtener el 62,8 % de los votos, una diferencia contundente que reflejó el amplio consenso entre periodistas y especialistas del continente. Su influencia en el juego del equipo brasileño, sumada a su capacidad para aparecer en momentos decisivos, fueron claves para quedarse con el prestigioso reconocimiento.

En el segundo lugar quedó Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami, quien alcanzó el 14,8 % de los votos y volvió a figurar entre los mejores pese a desarrollar su carrera fuera de Sudamérica. El podio lo completó Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing Club, con el 5 %, luego de una temporada destacada a nivel local e internacional.

Este galardón reafirma el impacto de De Arrascaeta en el fútbol continental y lo coloca nuevamente en lo más alto de la escena sudamericana. Con talento, regularidad y liderazgo, el uruguayo se ganó el reconocimiento como el mejor de América, sumando un nuevo hito a una carrera marcada por títulos y actuaciones de alto nivel.