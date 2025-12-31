De Arrascaeta, volante de Flamengo se quedó con el premio al mejor futbolista del continente tras obtener el 62,8 % de los votos en la tradicional encuesta de El País.
Giorgian De Arrascaeta fue consagrado como el Rey de América, tras imponerse como el futbolista más votado en la 40ª edición de la tradicional encuesta “América le responde a El País”, que cada temporada distingue al mejor jugador del continente. El mediocampista uruguayo coronó así un año brillante con Flamengo y ratificó su vigencia como uno de los futbolistas más determinantes del fútbol sudamericano.

El volante del Flamengo arrasó en la votación al obtener el 62,8 % de los votos, una diferencia contundente que reflejó el amplio consenso entre periodistas y especialistas del continente. Su influencia en el juego del equipo brasileño, sumada a su capacidad para aparecer en momentos decisivos, fueron claves para quedarse con el prestigioso reconocimiento.

En el segundo lugar quedó Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami, quien alcanzó el 14,8 % de los votos y volvió a figurar entre los mejores pese a desarrollar su carrera fuera de Sudamérica. El podio lo completó Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing Club, con el 5 %, luego de una temporada destacada a nivel local e internacional.

Este galardón reafirma el impacto de De Arrascaeta en el fútbol continental y lo coloca nuevamente en lo más alto de la escena sudamericana. Con talento, regularidad y liderazgo, el uruguayo se ganó el reconocimiento como el mejor de América, sumando un nuevo hito a una carrera marcada por títulos y actuaciones de alto nivel.

