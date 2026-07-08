El Mundial 2026 no solo concentra la atención por lo que ocurre dentro de la cancha. Antes, durante y después del torneo, las marcas buscan nuevas formas de conectar con los hinchas a través de propuestas que trascienden los patrocinios tradicionales y apelan a la identidad cultural.

En ese contexto, la agencia creativa Prime MX presentó una camiseta de edición limitada inspirado en Juan Gabriel. La iniciativa toma como referencia el legado del ‘Divo de Juárez’ para crear una pieza de colección que fusiona fútbol, diseño y cultura popular.

Prime MX lanza un jersey de edición limitada inspirado en Juan Gabriel. Foto: PRIME/Instagram

¿Cómo es la camiseta inspirada en Juan Gabriel para el Mundial 2026?

El jersey fue diseñado por Tony Agüero, director de diseño de Prime MX, agencia de branding y marketing con sede en Ciudad de México. El creativo cuenta con experiencia en proyectos para bandas como Pearl Jam y Devo, además de colaboraciones con la marca Obey y la franquicia Magic: The Gathering.

La propuesta apuesta por una estética de memorabilia vintage que mezcla referencias al fútbol con elementos característicos del universo visual de Juan Gabriel. En lugar de seguir el estilo de un uniforme deportivo convencional, el diseño busca convertir la prenda en un objeto de colección dirigido tanto a aficionados del fútbol como a seguidores del cantante y amantes de la cultura pop.

Así es la camiseta inspirada en Juan Gabriel que celebra el Mundial 2026 con un diseño de colección. Foto: PRIME/Instagram

El lanzamiento también coincide con un momento histórico para México: es el primer país en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo. Esa condición añade un valor simbólico al proyecto, al unir una de las máximas celebraciones deportivas con uno de los mayores íconos de la cultura mexicana.

Más de una década después de su fallecimiento, Juan Gabriel mantiene una fuerte presencia dentro de la cultura popular. Su legado ha trascendido la música para convertirse en un símbolo de identidad capaz de conectar con públicos de distintas generaciones.

El legado de Juan Gabriel llega al Mundial 2026 con un jersey que fusiona diseño, fútbol e identidad mexicana. Foto: PRIME/Instagram

Su trayectoria, marcada por presentaciones memorables como su concierto en el Palacio de Bellas Artes y un repertorio que forma parte de celebraciones y momentos familiares en millones de hogares, ha consolidado un imaginario colectivo que continúa vigente tanto en México como en otros países.

VIDEO RECOMENDADO