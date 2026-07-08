Juan Gabriel inspira una camiseta de colección para el Mundial 2026. Foto: PRIME/Instagram
Juan Gabriel inspira una camiseta de colección para el Mundial 2026. Foto: PRIME/Instagram
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo concentra la atención por lo que ocurre dentro de la cancha. Antes, durante y después del torneo, las marcas buscan nuevas formas de conectar con los hinchas a través de propuestas que trascienden los patrocinios tradicionales y apelan a la identidad cultural.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.