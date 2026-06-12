Resumen

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El astro brasileño será incluido en el paquete complementario que Panini sacará al mercado en las próximas horas. (Foto: Getty Images)
El astro brasileño será incluido en el paquete complementario que Panini sacará al mercado en las próximas horas. (Foto: Getty Images)
/ The Asahi Shimbun
Por Redacción EC

La convocatoria de Neymar Jr a la selección brasileña desató el fervor de los fanáticos del fútbol. El astro brasileño jugará su último Mundial bajo la comandancia de Carlo Ancelotti, y Panini anunció una sorpresa para todos sus seguidores.

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