La convocatoria de Neymar Jr a la selección brasileña desató el fervor de los fanáticos del fútbol. El astro brasileño jugará su último Mundial bajo la comandancia de Carlo Ancelotti, y Panini anunció una sorpresa para todos sus seguidores.

Neymar Jr. no aparece en la lista inicial del álbum Panini de la Copa del Mundo 2026. Cuando la producción del producto finalizó, el futbolista de Santos aún atravesaba una lesión y su convocatoria era incierta.

Pero tras el llamado del estratega italiano, las rotativas se pusieron en marcha y Panini reveló la figura de ‘Ney’ que todos los hinchas podrán tener en su álbum.

Junto a otros jugadores, la editorial italiana lanzará un paquete complementario de figuritas que permite actualizar la colección con jugadores convocados después del lanzamiento inicial del álbum.