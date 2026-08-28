Independiente Santa Fe protagonizó uno de los grandes golpes de la Copa Sudamericana al eliminar a River Plate en el estadio Monumental. El conjunto colombiano se impuso en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final, con Franco Fagúndez como uno de los grandes protagonistas de la clasificación.

El delantero uruguayo marcó el 1-1 que terminó siendo definitivo en los 180 minutos de la serie y posteriormente convirtió su penal en la definición. Sin embargo, después del partido, su testimonio ante TyC Sports trascendió lo estrictamente deportivo: reveló que durante 2025 atravesó un cuadro de depresión y contó cómo logró superar aquella etapa.

Franco Fagúndez contó el difícil camino que recorrió. Foto: @TyCSports/ X

Franco Fagúndez y una confesión tras eliminar a River

Luego de la clasificación de Santa Fe, Fagúndez recordó el difícil momento que atravesó un año atrás, cuando una lesión de rodilla se sumó a una complicada situación personal.

“Yo pase muchas cosas. Hace un año estaba con depresión, no fue un año bueno. Me rompí la rodilla y fue muy complicado. Hoy pensaba en eso y digo ‘cómo el fútbol es lindo a veces, a veces cruel, pero a veces lindo’. Te da estas cosas”, reveló.

La lesión ocurrió a comienzos de 2025, cuando todavía pertenecía al Santos Laguna de México. El delantero tuvo que someterse a una operación y afrontar un periodo complicado desde el punto de vista deportivo.

“Fueron muchas cosas. Todo mal y todo junto”

Fagúndez explicó que nunca había hablado públicamente de manera tan directa sobre lo que atravesó. En su relato, contó que durante aquella etapa tuvo pensamientos que reflejaban la gravedad del momento que estaba viviendo.

“Nunca hablé así directamente, pero sí pensamientos feos. Me subía al auto y a veces tenía ganas de darme contra algo”, confesó.

El atacante relacionó aquel periodo con distintos factores que se acumularon en poco tiempo: su bajo momento futbolístico, la lesión, la muerte de un amigo y problemas familiares: “Estaba pasando un mal momento futbolístico. Justo había pasado también la muerte de un amigo. Fueron muchas cosas. Problemas familiares. Todo mal y todo junto”.

🗣️ "TUVE DEPRESIÓN. TENÍA PENSAMIENTOS FEOS, ME SUBÍA AL AUTO Y TENÍA GANAS DE DARME CONTRA ALGO. TENÉS QUE PEDIR AYUDA, UNO NUNCA PUEDE SOLO CON LOS PROBLEMAS"



🎙️ Franco Fagúndez, autor del penal para el empate de Independiente Santa Fe ante River: el estremecedor relato del… pic.twitter.com/tNZoSrY3SQ — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

Al ser consultado sobre cómo logró salir adelante, el delantero uruguayo reconoció que durante un tiempo intentó afrontar la situación por sí mismo, hasta comprender que necesitaba apoyo.

“En realidad sí, pero también por un momento me hice el fuerte, el que yo puedo con todo. Yo me metí acá, yo puedo salir y la verdad que no es así”, señaló.

Fagúndez destacó especialmente la importancia de pedir ayuda cuando una persona atraviesa una situación complicada.

“Obviamente tenés que pedir ayuda, uno nunca puede solo con los problemas. Agradecerle a Dios y a mi familia que nunca me soltó”, agregó el jugador.

Una noche especial después de un año complicado

La actuación de Fagúndez adquiere un significado especial por todo lo que él mismo contó después del partido. El delantero pasó de atravesar una etapa marcada por una lesión, problemas personales y depresión a convertirse en una pieza fundamental de Santa Fe para conseguir una de las clasificaciones más importantes de su carrera.

El propio futbolista vinculó ese recorrido con su fe y con el respaldo que recibió de sus seres más cercanos: “Que hoy Dios me premie de esta manera y nunca dejar de darle las gracias. Siempre confiando en él, la verdad que es muy lindo”.

VIDEO RECOMENDADO