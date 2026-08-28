Franco Fagúndez fue figura ante River y reveló el duro momento que vivió. Foto: @TyCSports/ X
Franco Fagúndez fue figura ante River y reveló el duro momento que vivió. Foto: @TyCSports/ X
Por Redacción EC

Independiente Santa Fe protagonizó uno de los grandes golpes de la Copa Sudamericana al eliminar a River Plate en el estadio Monumental. El conjunto colombiano se impuso en la tanda de penales y avanzó a los cuartos de final, con Franco Fagúndez como uno de los grandes protagonistas de la clasificación.

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