De la emoción a la furia: Neymar sufre con Santos previo a la lista de Brasil para el Mundial 2026 | VIDEO

Neymar vivió una jornada cargada de emociones en la derrota de Santos FC por 3-0 ante Coritiba en el Brasileirao. El atacante no pudo contener las lágrimas durante el himno de Brasil en la previa del partido, en medio de la incertidumbre sobre su presencia en el Mundial 2026.

La escena ocurrió en el estadio Vila Belmiro y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Neymar apareció visiblemente emocionado mientras sonaba el himno brasileño, reflejando la ilusión que mantiene por volver a disputar una Copa del Mundo, lo que sería la cuarta de su carrera a los 34 años.

Neymar visivelmente emocionado no hino nacional. pic.twitter.com/pkPoDb04hN — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) May 17, 2026

El encuentro tampoco estuvo exento de polémica para el exjugador del Barcelona y PSG. A los 67′, el cuarto árbitro anunció por error que Neymar sería sustituido por Robinho Jr., situación que provocó la molestia inmediata del delantero, quien encaró al juez mostrando el papel del cambio.

Neymar integra la prelista de 55 futbolistas de la selección brasileña para el Mundial 2026 y la decisión final estará en manos de Carlo Ancelotti, quien anunciará la convocatoria definitiva este 18 de mayo. El italiano ya había señalado semanas atrás que el atacante deberá demostrar que está físicamente apto para competir al máximo nivel.

Arbitro erra substituição, tira Neymar do jogo e gera CONFUSÃO durante o jogo.pic.twitter.com/uhj91zDB7t — POPTime (@poptime) May 17, 2026

En la actual temporada, Neymar ha disputado 15 partidos entre Brasileirao, Torneo Paulista, Copa de Brasil y Copa Sudamericana, registrando seis goles y tres asistencias. El delantero no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados frente a Uruguay por las Eliminatorias.

SOBRE EL AUTOR