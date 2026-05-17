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De la emoción a la furia: Neymar sufre con Santos previo a la lista de Brasil para el Mundial 2026 | VIDEO
De la emoción a la furia: Neymar sufre con Santos previo a la lista de Brasil para el Mundial 2026 | VIDEO
Por Redacción EC

Neymar vivió una jornada cargada de emociones en la derrota de Santos FC por 3-0 ante Coritiba en el Brasileirao. El atacante no pudo contener las lágrimas durante el himno de Brasil en la previa del partido, en medio de la incertidumbre sobre su presencia en el Mundial 2026.

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