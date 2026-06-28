Por Marco Quilca León

Marcelo Bielsa nunca necesitó levantar la Copa del Mundo para convertirse en una referencia del fútbol. Sus ideas inspiraron a Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Diego Simeone y una generación completa de entrenadores que encontraron en el rosarino una manera distinta de entender el juego. Hay técnicos que ganan títulos y otros que cambian la historia. Bielsa pertenece a este último grupo. Pero los Mundiales, ese territorio donde las leyendas terminan de escribirse, siempre le dieron la espalda. Y la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, tras caer 1-0 ante España, volvió a dejar al descubierto una paradoja tan incómoda como inevitable: el hombre más admirado por muchos colegas nunca logró trasladar su revolución al torneo más importante del planeta.

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