A lo largo de su carrera, cada vez que Shakira lanzaba una canción era un acontecimiento. Ahora, más que eso, es una vendetta maravillosa que nos tiene a todos en vilo. Son tres las canciones con las que la colombiana se ha despercudido de su relación fallida con el español Gerard Piqué: Te felicito, la monotonía y una music session con BZRP al que se le ha bautizado espontáneamente como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”. La última ha sido la más agresiva y directa. No entran en cuentos Shakira. Es una amenaza lirical: Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Si bien las motivaciones no son las mismas, el fútbol y sus actores principales han inspirado una infinidad de canciones. Varias de ellas como un homenaje sonoro. Un breve repaso por las más famosas.

La mano de Dios (Rodrigo)

Una ofrenda para Diego Armando Maradona, aquel mito al que se le perdonó todo. Fue escrita por Alejandro Bueno a petición del cantante el ‘Potro’ Rodrigo, amigo personal del ‘Pelusa’, que perdió la vida tempranamente. Pero que le puso la voz al tema más representativo del ídolo argentino, campeón mundial en México 86′.

Una pelota de trapo (Raúl Vásquez)

La polka más célebre del pueblo blanquiazul. Escrita e interpretada por el loretano Raúl Vásquez, Una pelota de trapo o Se va, se va es cantada cada fin de semana en el estadio Alejandro Villanueva, el templo de Alianza Lima. Un himno que resume los orígenes populares de uno de los clubes con más arraigo en el Perú.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar (La Mosca Tsé Tsé)

El himno de Qatar 2022 que le dio la bendición a la Selección Argentina para conquistar su tercera Copa mundial. El conocidísimo grupo La Mosca Tsé Tsé, que hace poco estuvo en la Noche crema, tuvo el acierto de crear este tema que musicalizó la gesta de Messi y compañía. Ronda 24 millones de reproducciones en dos meses.

El pibe de oro (Piola vago)

Poco antes de la aparición de Lionel Messi, Carlos Tévez era la gran estrella de la selección argentina. Era un jugador de potrero como Maradona, se había puesto la camiseta de Boca Juniors, quebraba cinturas por doquiera, pero sobre todo era alguien agradecido con su familia y su gente, allá en el barrio Apache. Piola vago le dedicó esta cumbia con aires maradonianos.