Lo que comenzó como un proyecto local en Mar del Plata terminó cruzando fronteras y llegando al escenario más grande del fútbol mundial. Dos emprendedores argentinos desarrollaron un protector pensado para arqueros, con el objetivo de reducir lesiones y mejorar el rendimiento en entrenamientos y partidos. Su innovación, inicialmente dirigida a futbolistas amateurs, pronto captó la atención de profesionales.

Estos marplatenses inventaron un PROTECTOR DE DEDOS y recibieron un llamado del DIRECTOR DE COMPRAS DE LA AFA, que SE LOS PIDIÓ PARA DIBU MARTÍNEZ.



Esta historia es espectacular. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/0CpEEk4C3x — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026

El dispositivo fue diseñado para proteger zonas sensibles del cuerpo del arquero en situaciones de alto impacto, algo frecuente en cada intervención bajo los tres palos. Gracias a su practicidad y eficacia, el producto empezó a ganar popularidad en distintos niveles del fútbol argentino, destacándose por su funcionalidad y comodidad.

El salto definitivo llegó cuando el protector fue utilizado por Emiliano “Dibu” Martínez durante el Mundial. El arquero de la selección argentina, figura clave en la conquista del título, incorporó este elemento en su preparación, lo que significó un respaldo importante para los creadores del invento.

La historia de estos emprendedores refleja cómo la innovación y la perseverancia pueden abrir puertas impensadas. Desde un desarrollo local hasta convertirse en parte del equipamiento de un campeón del mundo, su creación no solo ayudó a uno de los mejores arqueros del planeta, sino que también posicionó su producto en la vidriera internacional.