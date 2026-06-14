Por Redacción EC

Lo que comenzó como un proyecto local en Mar del Plata terminó cruzando fronteras y llegando al escenario más grande del fútbol mundial. Dos emprendedores argentinos desarrollaron un protector pensado para arqueros, con el objetivo de reducir lesiones y mejorar el rendimiento en entrenamientos y partidos. Su innovación, inicialmente dirigida a futbolistas amateurs, pronto captó la atención de profesionales.

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