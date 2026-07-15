Argentina hizo estallar de alegría la calle de Maradona en Nápoles tras clasificar a la final del Mundial. Foto: IG/jolefiore
Argentina hizo estallar de alegría la calle de Maradona en Nápoles tras clasificar a la final del Mundial. Foto: IG/jolefiore
Por Redacción EC

La histórica calle de los murales dedicados a Diego Armando Maradona, en Nápoles, volvió a llenarse de banderas, cánticos y emoción tras la victoria de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial.

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