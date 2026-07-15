La histórica calle de los murales dedicados a Diego Armando Maradona, en Nápoles, volvió a llenarse de banderas, cánticos y emoción tras la victoria de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial.

El emblemático lugar, considerado un sitio de peregrinación para los fanáticos del astro argentino, fue nuevamente escenario de un festejo que unió el legado de Maradona con el presente liderado por Lionel Messi.

Nápoles celebró con Messi sin olvidar a Maradona: la emotiva fiesta tras el pase de Argentina a la final. Foto: IG/jolefiore

La celebración estuvo acompañada por un mensaje que resumió el sentimiento de los hinchas: “Han visto a Maradona y hoy también a Leo Messi”.

La frase hace referencia al simbolismo de los murales de Diego, que durante décadas han representado el vínculo entre Nápoles y Argentina, y que ahora también son testigos de una nueva generación de éxitos encabezada por Messi.

Argentina volvió a hacer vibrar a Nápoles

Tras el pitazo final, cientos de hinchas se congregaron en el tradicional rincón napolitano para celebrar el pase de la Albiceleste a una nueva final de la Copa del Mundo.

Entre banderas argentinas, camisetas celestes y blancas y cánticos dedicados a la Selección, la ciudad italiana volvió a demostrar el cariño que mantiene por el fútbol argentino gracias al legado imborrable que dejó Maradona durante su paso por el Napoli.

HAN VISTO A MARADONA Y HOY TAMBIÉN A LEO MESSI: así se festejó en la calle de los murales a Diego en Napoles el triunfazo de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en la semi del Mundial. 🇦🇷🔟🇮🇹



📹 IG/jolefiore pic.twitter.com/x0zMY2OlPY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2026

VIDEO RECOMENDADO