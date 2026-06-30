Orlando Gill se convirtió en el gran protagonista de una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. El arquero paraguayo fue decisivo en la definición por penales frente a Alemania al detener dos disparos, una actuación que permitió a la Albirroja sellar su clasificación y desatar la euforia de sus hinchas.

Mientras el guardameta brillaba bajo los tres palos, el apoyo hacia él también se hizo sentir a miles de kilómetros de distancia. En Argentina, un grupo de niños identificados con la camiseta de San Lorenzo, quienes formarían parte de las divisiones menos del club argentino, siguió con atención la dramática definición y no dejó de alentar al portero, quien también defiende los colores del club azulgrana.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En el video se observa a los pequeños celebrando con enorme emoción cada intervención de Gill y estallando de felicidad cuando el arquero aseguró la histórica clasificación de Paraguay, un momento que conmovió tanto a hinchas paraguayos como argentinos.

La escena se volvió viral en cuestión de horas y reflejó el cariño que Orlando Gill ha sabido ganarse en San Lorenzo. Su actuación ante Alemania no solo lo convirtió en uno de los héroes de la jornada mundialista, sino que también fortaleció el vínculo con una afición que siguió cada una de sus atajadas como si se tratara de un partido de su propio club.

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