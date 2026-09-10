La tensión se apoderó de los minutos finales del partido entre Inter Miami y Chicago Fire por la MLS. Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un fuerte intercambio verbal que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del encuentro.

Con el marcador 1-1, Lewandowski tuvo un enfrentamiento con Ian Fray. De Paul intervino para defender a su compañero y terminó cara a cara con el delantero polaco.

De Paul lanzó una contundente frase

En medio de la discusión, el volante argentino no se quedó callado y respondió a Lewandowski haciendo referencia a sus títulos con la selección argentina.

“¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, le dijo De Paul al atacante del Chicago Fire.

La frase rápidamente generó repercusión debido a la comparación entre los palmarés internacionales de ambos futbolistas. De Paul fue parte de la selección argentina que conquistó las Copas América de 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022.

Lewandowski, por su parte, no ha podido disputar una Copa América debido a que representa a Polonia. Entre sus principales títulos aparece la Champions League que conquistó con Bayern Múnich en 2020, además de sus dos premios The Best de la FIFA.

¿Cómo terminó Inter Miami vs. Chicago Fire?

El partido terminó 1-1. Lewandowski había adelantado al Chicago Fire a los 10 minutos, mientras que Casemiro consiguió la igualdad para Inter Miami apenas iniciado el segundo tiempo.

El empate dejó al equipo de Lionel Messi como escolta de la Conferencia Este, con 44 puntos, a nueve unidades del líder. Inter Miami no pudo aprovechar la derrota de Nashville ante Toronto para acercarse a la cima.

Así, el encuentro terminó con un punto para cada equipo, pero el cruce entre De Paul y Lewandowski se llevó buena parte de los reflectores tras el pitazo final.