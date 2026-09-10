Por Redacción EC

La tensión se apoderó de los minutos finales del partido entre Inter Miami y Chicago Fire por la MLS. Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un fuerte intercambio verbal que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del encuentro.

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