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Cinco historias de personajes que están en el Mundial 2026 y su estrecha relación con el Perú
Cinco historias de personajes que están en el Mundial 2026 y su estrecha relación con el Perú
Por Marco Quilca León

Hay mundiales donde Perú compitió. Y hay mundiales donde Perú aparece escondido entre las historias. Este 2026 pertenece a la segunda categoría. La Bicolor no consiguió el boleto, pero el torneo está lleno de personajes que alguna vez caminaron por nuestras canchas, dirigieron equipos peruanos, se enamoraron de nuestras ciudades o construyeron aquí una parte importante de su identidad futbolística. Algunos llegaron siendo desconocidos. Otros se fueron convertidos en ídolos. Todos conservan una cicatriz peruana en la memoria.

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