Lionel Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina y decidió cerrar una de las etapas más importantes de su carrera con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

A casi un mes y medio de la final del Mundial 2026, el astro argentino compartió una pieza audiovisual que repasa su extenso recorrido con la camiseta de la Albiceleste, desde sus primeros pasos hasta los momentos de gloria que marcaron su carrera internacional.

Lionel Messi celebra el segundo tanto de la Selección Argentina sobre Islandia. (AP Foto/Butch Dill) / Butch Dill

El mensaje no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente convirtieron el video en uno de los contenidos más comentados alrededor del histórico adiós del capitán argentino.

“Mi sueño es jugar en la Selección argentina”

El video comienza con una frase que Messi pronunció durante sus primeros años y que terminó adquiriendo un significado especial después de todo lo que consiguió con Argentina.

“Mi sueño es jugar en la Selección argentina”, dice el video de Messi cuando era niño.

A partir de ese momento, la pieza recorre diferentes etapas de su trayectoria internacional, mostrando tanto los momentos más felices como aquellos que estuvieron marcados por las derrotas y la frustración.

La despedida no se limita a mostrar los títulos conquistados. El video también recuerda los momentos más difíciles que Messi atravesó con la camiseta argentina.

Las imágenes muestran distintas etapas de su carrera internacional y contrastan las derrotas sufridas en finales con las celebraciones que posteriormente llegaron con la Albiceleste.

De esta manera, Messi presenta su historia con la Selección como un recorrido completo, con triunfos, frustraciones y momentos que terminaron definiendo su vínculo con el equipo nacional.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la publicación fue la canción elegida para acompañar las imágenes.

El video utiliza “Brindis” de La Sole, tema de Soledad Pastorutti, como banda sonora para recorrer los distintos momentos de Messi con la camiseta argentina.

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