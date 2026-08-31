La emoción de Messi: así celebró la épica remontada de Argentina ante Egipto. Foto: @DSports
La emoción de Messi: así celebró la épica remontada de Argentina ante Egipto. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección de Argentina y decidió cerrar una de las etapas más importantes de su carrera con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

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